Черная пятница 2020: максимальные скидки, акции и промокоды

В Украине акция Черная пятница длится целых три дня

В массовой распродаже 2020 года примут участие несколько сотен магазинов и сервисных компаний

Самое ожидаемое событие 2020 года в мире шопинга, Черная пятница, официально стартует в 00:00 с 26 на 27 ноября и завершится в полночь 29 ноября.

Традицию устраивать грандиозную ноябрьскую распродажу ритейлеры переняли у США, где в первую пятницу после Дня благодарения по всей стране обрушиваются цены до рекордных отметок. В этот день многие американские магазины открываются уже в полночь, а перед их дверями выстраиваются огромные очереди из желающих получить лучшие скидки.

Как подготовиться к событию

В Украине акция Черная пятница длится целых три дня, а во многих магазинах скидки действуют до середины декабря. Однако бывалые покупатели знают, что востребованные товары по сниженным ценам разбирают уже в первые часы после начала торговли.

Чтобы оказаться в числе тех, кто воспользуется лучшими акциями ритейлеров, следует готовиться к шопингу заранее, а именно:

Составить список магазинов, в которых планируется делать покупки, и завести аккаунты на сайтах . Зарегистрированный профиль позволит сэкономить время при покупке. Кроме того, в первые часы распродажи могут возникнуть перебои с работой интернет-магазинов из-за покупательского ажиотажа.

. Зарегистрированный профиль позволит сэкономить время при покупке. Кроме того, в первые часы распродажи могут возникнуть перебои с работой интернет-магазинов из-за покупательского ажиотажа. Добавить нужные в Wish List. Во многих онлайн-магазинах есть возможность сохранить позицию в избранном списке. Благодаря этому в день black friday вам останется только сравнить цены на желаемые товары, и если цена вас устроит, то быстро оформить покупку. К тому же если в одном месте товар уже разобрали, то на другой интернет-площадке он может быть еще в наличии.

Во многих онлайн-магазинах есть возможность сохранить позицию в избранном списке. Благодаря этому в день black friday вам останется только сравнить цены на желаемые товары, и если цена вас устроит, то быстро оформить покупку. К тому же если в одном месте товар уже разобрали, то на другой интернет-площадке он может быть еще в наличии. Отложить нужную сумму. Если планируется использовать кредитную карту, то лучше заранее установить лимит, чтобы не поддаться потребительскому азарту.

Если вы делаете покупку в выбранном магазине впервые, то следует поискать купоны на первый заказ и по возможности получить дополнительную скидку. На некоторых торговых площадках такая возможность есть.

Если вы упустили желанную вещь в одном магазине, то поищите аналогичное предложение на сайтах конкурентов. При этом покупка может обойтись даже дешевле. Ведь одно из преимуществ онлайн-шопинга в том, что можно быстро найти конкретный товар на разных торговых площадках и сравнить цены.

Особенности ноябрьской распродажи в Украине

В 2019 году во время распродажи в Черную пятницу скидки на некоторые популярные модели смартфонов и другие гаджеты превышали 50%.

Xiaomi Redmi 3 3GB/32GB можно было купить со скидкой 27%, а на наушники Jays u-Jays Wireless предлагалось 55%.

Тем, кто хотел обновить смартфон и другие гаджеты, можно поохотиться за хорошими скидками на сайтах магазинов электроники. Купить популярную модель за треть цены не получится, но сэкономить несколько тысяч гривен вполне реально.

Не менее популярны в этот период распродажи одежды. Это время покупок базовых качественных вещей: хорошей обуви, верхней одежды, классических костюмов и других предметов гардероба.

В массовой распродаже 2020 года примут участие несколько сотен магазинов и сервисных компаний. Самые большие скидки, до 70–90%, будут на следующие категории товаров:

Учтите, что на товары с максимальными скидками промокоды могут не распространяться.

В каких магазинах можно найти максимальные скидки

Традиционно лучшие предложения уанета (фиксированные скидки, выгодные купоны с акцией или промокодом) в преддверии глобальной распродажи анонсируют гиганты торговли, такие как: iherb, Aliexpress, Foxtrot, Eva и др.

Особый интерес у любителей экономии вызывает AliExpress. В период black friday на площадке снизятся цены на различные гаджеты брендов Xiaomi, Meizu, Huawei и сотни тысяч других товаров из множества категорий.

AliExpress — это территория выгодного шопинга, где низкие цены действуют круглый год и постоянно генерируются выгодные промокоды с фиксированными скидками.

Неудивительно, что прошлогодняя Черная пятница принесла AliExpress более трети выручки всех продаж украинского eCommerce, сообщают в компании со ссылкой на аналитику АКИТ.

Купоны в отдельных случаях позволят получить дополнительную скидку или подарок. Например, если вы впервые делаете заказ в выбранном интернет-магазине, покупаете товар на определенную сумму и в других случаях, предусмотренных условиями действия акции.