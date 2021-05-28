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В Черкассах мужчина переписал завещание, чтобы "наказать" дочь: оставил жилье и полмиллиона церкви

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Черкассы, Пятница 28 мая 2021 23:00
В Черкассах мужчина переписал завещание, чтобы "наказать" дочь: оставил жилье и полмиллиона церкви Коллаж РБК-Украина: в Черкассах мужчина завещал имущество церкви, а не дочери
Автор: Владимир Костырин

В Черкассах мужчина изменил свое завещание, и в новом документе указал получателем наследства - половина квартиры и денежные депозиты на сумму более полумиллиона гривен - не дочь, а церковь. Теперь женщина пытается через суд отменить последнюю волю отца, который уже скончался.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам дочери Федора Шотника Веры, отношения с родителем у них были плохие, и после смерти матери ситуация еще ухудшилась. Она рассказала, что у мужчины были приступы агрессии. А вот ревностным верующим или активным прихожанином храма он не был.

Священник греко-католической церкви Юлиан Шеремета рассказал, что Шотник всего несколько раз был в храме. И однажды сам подошел к нему со щедрым предложением, сообщив о желании завещать все имущество приходу.

"Я его спросил о семье. Он признался, что с ними в плохих отношениях.
Я консультировался с владыкой, и было сказано, что если человеку удобно, ничто не имеет права запретить человеку дать на церковь", - сказал он.

При этом священник подчеркивает, что недвижимость и депозиты записаны не на него лично, а именно на церковный приход.

Также отец Шеремета заявил, что никого выселять из квартиры не собирается и не думал об этом. Сейчас происходит обсуждение, что же делать с полученным имуществом, ведь в квартире проживает еще два человека - дочь покойного со своей взрослой дочерью.

Ориентированная стоимость половины квартиры - 15 тысяч долларов.

Отмечается, что с юридической точки зрения в этом завещании нарушения пока не обнаружены. Единственным способом аннулирования документа называют возможность предоставить доказательства, что человек мог находиться под действием препаратов, что повлияло на его состояние и восприятие происходящего.

За полгода до смерти, пережив инфаркт и инсульт, Федор Шотник на видео рассказал, что принял решение завещать имущество церкви. Затем он заболел и не выходил из дома до самой кончины.

"Мне кажется, что Шеремета просто воспользовался ситуацией... дедом, который был психически не уравновешен", - сказала дочь Веры Шотник.

Тем не менее, хотя родные умершего говорят о серьезных проблемах со здоровьем, но на учете в психдиспансере мужчина не стоял.

Видео:

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