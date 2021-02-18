К чему приводит одна бессонная ночь: жуткие результаты исследования

Бывают моменты, когда бессонная ночь – это неизбежность. Диссертация должна быть готова, член семьи находится в отделении неотложной помощи или срочно нужно сдать проект. Но вы должны знать, насколько разрушительным может быть ночь без сна для вашего организма. Нейробиологи из Норвегии внимательно изучили потенциальные последствия для нашего здоровья.

Об этом сообщается в результатах исследования, опубликованных в научном журнале Science Alert .

Ученые набрали 21 добровольца в молодом возрасте для прохождения серии тестов диффузионной тензорной визуализации (или DTI), которые исследуют диффузию воды в организме и здоровье нервной системы.

Добровольцы бодрствовали в течение 23 часов, и для обеспечения некоторых условий контроля им не разрешалось употреблять алкоголь, кофеин или никотин во время исследования. Также они не могли ничего съесть до сканирования DTI.

В докладе указываются "значительные" изменения в белом веществе внутри головного мозга после ночи без сна. Обнаружилось, что "депривация сна была связана с широко распространенной фракционной анизотропией". Другими словами, деградацией "связных" сетей внутри мозга.

Изменения наблюдались по всему головному мозгу, охватывая мозолистое тело, ствол головного мозга, таламус, лобно-височный и париетально-затылочный тракты.

Что не совсем ясно, насколько постоянен этот ущерб: может ли долгий сон на следующую ночь исправить все повреждения, которые произошли, например? Существует также вопрос о том, насколько другие факторы способствуют этим сдвигам в структуре нашей нейрональной ткани.

"Моя гипотеза заключается в том, что предполагаемое воздействие одной ночи лишения сна на микроструктуру белого вещества является кратковременным и обратным после одной или нескольких ночей нормального сна. Однако можно предположить, что хроническая недостаточность сна может привести к более длительным изменениям в структуре мозга... [эта гипотеза] еще нуждается в уточнении", - говорит ведущий автор доклада Торбьерн Эльвсошаген.

Двое из испытуемых не демонстрировали того же поведения мозга, что и остальные, что указывает на то, что у некоторых из нас организм лучше защищен от последствий лишения сна.