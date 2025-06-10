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ChatGPT не працює в усьому світі: що відомо

Вівторок 10 червня 2025 13:30
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ChatGPT не працює в усьому світі: що відомо В деяких користувачів чат-бот реагує повільно, а в інших взагалі не працює (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Сервіс ChatGPT від OpenAI тимчасово недоступний для частини користувачів в усьому світі. З ранку вівторка, 10 червня, спостерігаються серйозні перебої в роботі платформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.

Що відомо про збій в роботі ChatGPT

Користувачі повідомляють про помилку "Щось пішло не так", яка висвітлюється при намаганні завантажити чат або отримати відповідь на запит.

Згідно з Downdetector, проблеми почалися приблизно о 10:00 за Києвом. Збій охопив численні регіони світу.

На сторінці стану OpenAI зазначено, що в цей час деякі користувачі почали спостерігати "підвищену кількість помилок та затримки", відзначивши, що проблеми стосувалися ChatGPT, інструменту для створення відео з тексту Sora та API OpenAI.

Станом на 13:00 OpenAI додала окремий рядок для "підвищеної кількості помилок у Sora", а пізніше оновила статус ChatGPT на "частковий збій".

Дехто досі може зайти в ChatGPT, але помічає, що сервіс працює повільно і відповідає значно довше, ніж зазвичай.

Інші можуть користуватися чат-ботом без будь-яких проблем, тому збої та помилки, схоже, не торкнулися всіх юзерів.

У OpenAI повідомили, що "продовжують розслідувати цю проблему". Причини збою та час відновлення стабільної роботи сервісу поки що невідомі.

ChatGPT не працює в усьому світі: що відомоСкріншот

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