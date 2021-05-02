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Вы часто зеваете? Это может быть сигналом серьезного заболевания

Новина українською → Воскресенье 02 мая 2021 15:16
Вы часто зеваете? Это может быть сигналом серьезного заболевания Фото: Медик назвала зевоту симптомом опасного заболевания (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Частая зевота в течение дня может стать сигналом о серьезных нарушениях в организме. Особенно, если вы выспались и придерживаетесь нормального режима дня. Отмахиваться от такого симптома медики не рекомендуют.

О чем может говорить частая зевота в течение дня, рассказала невролог Ольга Голубинская. Об этом пишет MedicForum.

Специалист объяснила, что зевота является рефлекторным процессом, посредством которого мозг активизируется и получает кислород. Она отметила, что частая зевота в дневное время должна насторожить человека. Стоит проследить за самочувствием и поведением организма и по необходимости – обратиться за консультацией к врачу. Такой сигнал может быть признаком того, что мозгу регулярно не хватает кислорода, а общее здоровье – подорвано.

"Если вдруг человек начинает зевать днем постоянно, то это может свидетельствовать о наличии серьезных заболеваний. Если зевота появляется на фоне некоторых сопутствующих симптомов, это уже может быть опасно", - предупредила Голубинская.

Она уточнила, что провоцировать постоянную зевоту в дневное время могут психические расстройства. Например, депрессия или неврозы могут спровоцировать зевоту. Также такой признак может говорить о развитие проблем с сердечно-сосудистой системой, в частности – о сердечной недостаточности.

Она назвала симптомы, которые могут сопровождать зевоту:

  • Астения
  • Снижение памяти
  • Нарушение концентрации внимания
  • Рассеянность
  • Головная боль
  • Снижение настроения
  • Перепады давления

Если в сочетании с зевотой встречаются эти симптомы, то это повод немедленно обратиться к врачу.

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