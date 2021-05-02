Ви часто позіхаєте? Це може бути сигналом серйозного захворювання

Часте позіхання протягом дня може стати сигналом про серйозні порушення в організмі. Особливо, якщо ви виспалися і дотримуєтеся нормального режиму дня. Відмахуватися від такого симптому медики не рекомендують.

Про що може говорити часта позіхання протягом дня, розповіла невролог Ольга Голубинська. Про це пише MedicForum.

Спеціалістка пояснила, що позіхання є рефлекторним процесом, за допомогою якого мозок активізується та отримує кисень. Вона зазначила, що часте позіхання в денний час повинно насторожити людину. Варто простежити за самопочуттям і поведінкою організму і в разі потреби – звернутися за консультацією до лікаря. Такий сигнал може бути ознакою того, що мозку регулярно не вистачає кисню, а загальне здоров'я – підірвано.

"Якщо раптом людина починає позіхати вдень постійно, то це може свідчити про наявність серйозних захворювань. Якщо позіхання з'являється на тлі деяких супутніх симптомів, це вже може бути небезпечно", - попередила Голубинська.

Вона уточнила, що провокувати постійне позіхання в денний час можуть психічні розлади. Наприклад, депресія або неврози можуть спровокувати позіхання. Також така ознака може говорити про розвиток проблем з серцево-судинною системою, зокрема - про серцеву недостатність.

Вона назвала симптоми, які можуть супроводжувати позіхання:

Астенія

Зниження пам'яті

Порушення концентрації уваги

Неуважність

Головний біль

Зниження настрою

Перепад тиску

Якщо в поєднанні з позіханням зустрічаються ці симптоми, то це привід негайно звернутися до лікаря.