"Часто плачу": українська акторка Тишкевич розповіла, як лікується від тяжкої хвороби
Відома українська акторка Катерина Тишкевич, яка понад вісім років страждає від хронічного головного болю, зараз лікується у Закарпатській області. Зокрема, там зірці вже стало краще.
Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.
За словами акторки, в оздоровчому центрі вона перебуває сама.
Наразі знаменитість лікується в селі Нижнє Солотвино, що на Закарпатті. Попри процедури, акторці допомагає ще й українська природа.
"Вирішила поїхати на лікування, туди, куди порадили лікарі. Сама. Там ставлять крапельниці, дають пігулки, медитації, дихання. Та й зміна картинки має хоч трохи полегшити стан, бо я все літо, а тепер вже майже і вересень, пролежала вдома або в лікарнях", - поділилася Катерина Тишкевич.
Катерина Тишкевич розповіла про лікування (instagram.com/mrsketrin)
Також вона додала, що не втрачає віру видужати. Після кількох місяців, проведених у ліжку, зірка почала гуляти та насолоджуватися краєвидами Карпат.
"Не з ким не спілкуюсь, часто плачу, але віри не втрачаю", - зазначила акторка.
до того ж в оздоровчому центрі день акторки розписаний ледь не похвилинно.
Там вона також зустріла свій день народження - Тишкевич виповнилося 28 років.
Катерині Тишкевич виповнилось 28 років (instagram.com/mrsketrin)
Раніше актриса Тишкевич розповідала, що через тяжку хворобу не встає з ліжка.
Також зірка розповіла правду про чоловіка і про правила долі.