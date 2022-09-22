ua ru
Чт, 22 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Часто плачу": українська акторка Тишкевич розповіла, як лікується від тяжкої хвороби

Новость на русском →
Закарпатская область, Четвер 22 вересня 2022 16:20
"Часто плачу": українська акторка Тишкевич розповіла, як лікується від тяжкої хвороби Катерина Тишкевич розповіла про лікування (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська акторка Катерина Тишкевич, яка понад вісім років страждає від хронічного головного болю, зараз лікується у Закарпатській області. Зокрема, там зірці вже стало краще.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

За словами акторки, в оздоровчому центрі вона перебуває сама.

Наразі знаменитість лікується в селі Нижнє Солотвино, що на Закарпатті. Попри процедури, акторці допомагає ще й українська природа.

"Вирішила поїхати на лікування, туди, куди порадили лікарі. Сама. Там ставлять крапельниці, дають пігулки, медитації, дихання. Та й зміна картинки має хоч трохи полегшити стан, бо я все літо, а тепер вже майже і вересень, пролежала вдома або в лікарнях", - поділилася Катерина Тишкевич.

&quot;Часто плачу&quot;: українська акторка Тишкевич розповіла, як лікується від тяжкої хворобиКатерина Тишкевич розповіла про лікування (instagram.com/mrsketrin)

Також вона додала, що не втрачає віру видужати. Після кількох місяців, проведених у ліжку, зірка почала гуляти та насолоджуватися краєвидами Карпат.

"Не з ким не спілкуюсь, часто плачу, але віри не втрачаю", - зазначила акторка.

до того ж в оздоровчому центрі день акторки розписаний ледь не похвилинно.

Там вона також зустріла свій день народження - Тишкевич виповнилося 28 років.

&quot;Часто плачу&quot;: українська акторка Тишкевич розповіла, як лікується від тяжкої хвороби

Катерині Тишкевич виповнилось 28 років (instagram.com/mrsketrin)

Раніше актриса Тишкевич розповідала, що через тяжку хворобу не встає з ліжка.

Також зірка розповіла правду про чоловіка і про правила долі.

Читайте РБК-Україна в Google News
актриса Катерина Тишкевич
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь