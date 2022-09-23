Часта проблема в холодний сезон: чому виникає авітаміноз та як з ним боротися

Достатню кількість вітамінів людина може отримувати з їжі при збалансованому харчуванні. Та іноді люди все ж таки стикаються з такими симптомами, як сонливість, дратівливість, випадання волосся і ламкість нігтів - причиною чого часто є авітаміноз.

Чому може виникати дефіцит вітамінів та як уникнути збоїв у роботі організму через авітаміноз - читайте в матеріалі нижче.

Авітамінозами називають захворювання, що розвиваються внаслідок тривалого недостатнього забезпечення організму одним (моноавітамінози) або кількома (поліавітамінозами) вітамінами. Це зумовлюється їх відсутністю в їжі або порушенням їх обміну та засвоєння при деяких захворюваннях.

Зазначимо, що нестача вітамінів або окремо взятого вітаміну в організмі є досить частою проблемою міжсезоння.

Якщо вітамінний запас вчасно не відновити, розвивається авітаміноз, що призводить до ослаблення імунітету, загального виснаження, частих застуд, перепадів настрою та інших неприємних станів, передає doc.ua.

Що провокує авітаміноз

Найчастіше до авітамінозу призводять такі причини, як мізерне харчування, в якому не вистачає поживних елементів. Це пов'язано з тим, що в холодну пору року люди купують продукти, вирощені в інших країнах чи штучних умовах.

Іноді вони або недозрілі, або мають знижену кількість вітамінів після тривалого транспортування, або іноді містять недостатню кількість корисних речовин, можуть навіть бути "приправлені" хімічними добавками.

Серед інших причин авітамінозу виділяють:

неповноцінне харчування, голодування;

зайва термічна обробка;

харчування неякісними продуктами;

порушення обміну речовин;

наявність хвороб травного тракту;

вживання великої кількості ліків, що перешкоджають засвоєнню організмом корисних елементів та вітамінів;

надмірні фізичні навантаження;

нестача сонячного світла (вітаміну D);

погана екологія;

постійні стреси;

перенесені застуди;

нестача вітамінних запасів, необхідних для підтримки імунної системи у бойовому стані;

зловживання спиртним;

куріння;

підвищена витрата корисних речовин, пов'язана з перебудовою організму на новий, весняно-літній, режим роботи.

Авітаміноз у зимовий період

У зимовий час зазвичай відбувається вимушений перехід на економ-режим у питанні споживання вітамінів.

Часто взимку багато людей стикаються з такими проблемами, як погіршення зору, апатія, швидка стомлюваність, сухість шкіри, ламкість нігтів, дратівливість.

Найпоширеніший дефіцит таких вітамінів :

авітаміноз вітаміну А чи ретинолу;

вітаміни групи B;

вітамін К;

авітаміноз вітаміну С;

вітамін Е;

авітаміноз Д;

авітаміноз вітаміну РР, або нікотинової кислоти;

біотин.

Щоб уникнути авітамінозу взимку, необхідно скласти раціон з наступними продуктами: м'ясо, риба, печінка, редиска, яйця, капуста (свіжа/квашена), часник, пряні трави, цибуля, корінь імбиру, цитрусові, насіння, горохові проростки, пшениці, банани, ківі, горіхи та сухофрукти.

Поповнення вітамінів під час харчування

Взимку і в осінньо-весняний період дуже важливо щільно снідати, щоб з ранку отримувати велику кількість калорій, і відповідно до вечора, щоб організм не був виснажений через напругу і холод. Крім того, щільний сніданок допомагає людині протистояти різним вірусним захворюванням.

Харчування у міжсезоння при авітамінозі має щодня включати вживання кисломолочних продуктів (без цукру та фруктових добавок), свіжої зелені (кропу, петрушки, щавлю, кропиви, м'яти), фруктів, овочів, особливо при авітамінозі вітаміну А та вітаміну К.

Для боротьби з авітамінозом рекомендують віддавати перевагу свіжомороженим ягодам (чорниця, малина, смородина, журавлина тощо).

У меню дієти при авітамінозі радять включати рибу та морепродукти. Їх можна поєднувати з салатами зі свіжих та тушкованих овочів. Це допоможе заповнити авітаміноз вітаміну В6.

Також важливо взимку і навесні вживати м'ясо, адже воно містить цинк, дефіцит якого призводить до зниження імунітету.

Пиття також слід підкоригувати взимку - для профілактики авітамінозу краще відмовитись від кави, пакетованого чаю, солодкого газування, алкоголю. Користь організму принесуть овочі та трав'яні настої, ягідні збори, чай із коріння та листя.