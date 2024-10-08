Час прощатися з кросівками: ось, як зрозуміти, що взуття треба замінити

Зручне спортивне взуття забезпечує комфорт рухів. Але від регулярного використання з часом взуття зношується і не виконує свою функцію - і потребує заміни.

Про те, коли час замінити старе взуття, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Science Alert .

Скільки можуть носитися кросівки

Загальноприйнято вважати, що середній термін служби бігових кросівок становить від 500 до 800 кілометрів. Деякі дані отримані в результаті випробувань на спеціальних приладах, призначених для імітації багаторазового контакту взуття з землею під час бігу.

Інші дані отримані в результаті спостережень за бігунами, які використовують взуття в реальних умовах протягом тривалого часу. Ці дослідження часто зосереджені на матеріалах і структурі взуття.

Але більш вагомими маркерами для кожного бігуна є зручність взуття, ефективність та зменшення ризиків травмування.

Замість того, щоб шукати універсальну відповідь на питання, скільки кілометрів можна пробігти у кросівках, перш ніж їх треба буде замінити, краще розглянути індивідуальні ознаки ефективності або зношення взуття.

Коли треба міняти взуття

Бігуни, як правило, змінюють своє взуття з трьох основних причин:

вони вважають, що кросівки негативно впливають на їхню продуктивність;

їх взуття викликає деякий тілесний дискомфорт, який може спричинити (або вже спричинив) травму;

взуття більше не зручне або не так міцно тримається, як раніше.

Отже, головних ознак того, що час попрощатися з взуттям, всього три.

Ефективність бігу

Деякі властивості матеріалів для взуття сприяють підвищенню ефективності бігу. Погіршення цих властивостей із збільшенням кілометражу може перешкоджати досягненню максимальної продуктивності в день забігу.

Найяскравіший приклад - кросівки з вуглецевого волокна, які використовують сучасні елітні бігуни для досягнення швидкого бігу на шосейних забігах.

Вважається, що це досягається завдяки поєднанню високоеластичної та пружної піни в проміжній підошві та жорсткої пластини з вуглецевого волокна, яка сприяє накопиченню та поверненню енергії.

Старе взуття може погіршити якість бігу (ілюстративне фото: Freepik)

Хоча дослідження підтверджують переваги такого взуття для досягнення високих результатів, невідомо, як довго ці властивості зберігаються з часом. Крім того, одне дослідження щодо ефективності бігу та зносу взуття, на жаль, воно не стосувалося взуття з вуглецевими пластинами.

В досліджені для магістерської роботи Університету Коннектикуту в 2020 році брали участь 8 бігунів - вони пробігли понад 643 км. На дистанції 160 км погіршення ефективності бігу не спостерігалося, але було зафіксовано з 240 км.

Отже, для досягнення максимальної продуктивності взуття слід замінити десь між 160 і 240 км.

Травми або дискомфорт

Зв'язок між зносом взуття та травмами нечіткий і базується на мінімальних і часто суперечливих доказах. Одне дослідження показало, що бігуни, які чергують кросівки, мають менший ризик травм, ніж бігуни, які бігають тільки в одній парі взуття протягом 22 тижнів.

Бігуни, які змінювали взуття протягом усього періоду дослідження, накопичили менше зносу в кожному взутті. Тож ймовірно накопичення занадто великої кількості кілометрів у вашому взутті може збільшити ризик травми.

На жаль, точний вік кросівок у цьому дослідженні не зазначався. Однак загалом користувачі лише однієї пари кросівок пройшли в середньому 320 км.

Цей показник порівнювався з користувачами декількох пар кросівок, які використовували в середньому 3,6 пари взуття та пробігли більше загальних кілометрів - "набігавши" в середньому лише 200 км в кожній парі кросівок.

Комфорт

Комфорт і зручність - два найважливіші фактори для бігунів при виборі кросівок. Докази, що пов'язують покращений комфорт взуття зі зниженням рівня травматизму або покращеною економічністю бігу, неоднозначні, але зменшення шкоди від погано підігнаного та незручного взуття, безумовно, є пріоритетом для бігунів.

Більшість бігунів приземляються на п'яту. Повторне стиснення проміжної підошви призводить до того, що матеріал твердне, можливо, вже після 160 км, згідно з одним дослідженням, проведеним у 2017 році.

Однак після 160 км бігуни практично не відчули жодних змін у кількості амортизації під п'ятою. Навіть після використання взуття протягом 640 км вони відчули незначну різницю - близько 3%.

Зношення взуття відчувається поступово (ілюстративне фото: Freepik)

Хоча спочатку може здатися, що бігуни не дуже добре розуміють, коли взуття втрачає свою амортизацію, це також свідчить про те, що зміни у сприйнятті амортизації взуття відбуваються дуже поступово і можуть бути неважливими для бігунів, доки вони не досягнуть певного порогу.

Ця величина буде відрізнятися від людини до людини і від взуття до взуття, але дослідження показують, що бігуни вважають її значущою лише тоді, коли сприймається зміна амортизації приблизно на 10%.

Але ви можете використовувати це як емпіричне правило - як тільки ви помітили зниження комфорту, прийшов час придбати нову пару.