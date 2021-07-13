Бывший губернатор Днепропетровской области попал в скандал с сокрытием доходов: о чем речь

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Днепр оперативный ".

Как пишет издание, Бондаренко построил сложную сеть из своих друзей, подчиненных и членов семьи, которые за солидную долю, часто больше доли самого Бондаренко, помогали ему организовывать коррупционные схемы.

Издание узнало, что, например, некий Иван Герасименко, работавший юристом в Днепропетровской ОГА при Бондаренко, владеет двумя квартирами в Киеве, домом, квартирой и помещением - в Днепре.

Помимо этого, он является бенефициаром ЧП "Ково". За этим предприятием зарегистрирован земельный участок и дом в Бориспольском районе Киевской области.

Помимо этого, он является руководителем ООО "ИНВЕСТМЕНТ СЕРВИС ЮКРЕЙН", у которого на тендерах подписано 4 договора на сумму 511 178.00 грн за этой фирмой зарегистрирован земельный участок (Днепр), два дома и помещение.

Таких фирм на Герасименко помимо этой, значатся еще две. В одной из них он проходит руководителем, в другой - опять же бенефициаром. И на этих двух фирмах также зарегистрирована разного рода недвижимость.

Отметим, что самого Бондаренко называют ставленником главы Днепропетровского облсовета Святослава Олейника, у которого, в отличие от своего протеже, есть большой опыт работы на руководящих должностях в госорганах и многолетнее партнерство с олигархом Игорем Коломойским.