Бывшая сотрудница McDonald's раскрыла тайны фаст-фуда: об этом еще никто не знал

McDonald's - всемирно известная сеть ресторанов быстрого питания. Но и фаст-фуд очень бережно хранит свои секреты от обывателей. 19-летняя студентка Эштон, проработавшая в заведении год, раскрыла его основные тайны.

Чуть больше недели назад Эштон разместила видео в TikTok, где она поделилась кучей увлекательных, умных и неизвестных секретов о McDonald's.

Ролик набрал 6 миллионов просмотров и стал вирусным.

Основные секреты McDonald's

В 99,9% случаев автомат с мороженым не ломается. Есть три причины, по которым клиентам говорят, что он сломан. Первая: его чистят. Вторая: он находится в режиме нагрева, поэтому по какой-то причине мороженое там горячее. Третья: если мы очень заняты, и у нас не хватает персонала, мы просто говорим, что автомат сломан.

Если вы думаете, что, попросив картошку без соли - вам дадут свежую, то это не так. Просто попросите картофель только что пожаренный.

Масло во фритюрнице меняется раз в неделю.

Четверть мяса свежая. Она в холодильнике. Она не заморожена. Мы оставляем его каждый раз, когда получаем заказ. Так что, если вы хотите чего-то свежего, закажите четверть фунта.

Если вы хотите более свежих продуктов - приходите к 10-11 часам, в это время все готовится на заказ.

Если вы хотите печенье, и вы желаете, чтобы оно было вкусное, попросите их сделать при вас. Это буквально две минуты, и они восхитительны, когда они свежие. Если они не свежие, они чертовски ужасны.

Не просите лишние M&Ms или Oreos в свой McFlurry. Это пустая трата денег. Причина, по которой они в самом низу, заключается в том, что некоторые работники плохо смешивают их. Попросите их смешать это хорошо.



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