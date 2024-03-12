Бюджетні та безпечні. Samsung представила нові моделі смартфонів Galaxy

Samsung розширила асортимент своїх смартфонів середнього рівня, додавши до нього моделі Galaxy A55 та A35. Обидва пристрої оснастилися 6,6-дюймовими екранами Super AMOLED з частотою оновлення 120 Гц, роздільною здатністю 2340 × 1080 пікселів, яскравістю 550 ніт та захисним склом Gorilla Glass Victus.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт з інформацією про мобільні телефони GSMArena .

Характеристика смартфонів

Samsung розширила свою лінійку смартфонів середнього класу, представивши нові моделі Galaxy A55 і A35, які, незважаючи на подібний зовнішній вигляд, відрізняються матеріалами корпусу. Торці Galaxy A55 виготовлені з металу, в той час як Galaxy A35 оснащений пластиковими. Обидва пристрої мають вологозахист за стандартом IP67.

В області акумуляторів новинки залишаються ідентичними, пропонуючи ємність 5 000 мА/год та підтримку заряджання потужністю 25 Вт. Однак їхня внутрішня "начинка" відрізняється: Galaxy A55 оснащений процесором Exynos 1480 (4 нм), графікою Xclipse 530, 8 ГБ ОЗУ і 128 ГБ вбудованої пам'яті, а також підтримкою карт microSDXC.

Galaxy A55 оснащений графікою Xclipse 530 (фото: SamMobile)

У той час як Galaxy A35 обладнаний процесором Exynos 1380 (5 нм), графікою Mali-G68 MP5, 6 ГБ ОЗП та 128 ГБ вбудованої пам'яті, а також слотом для карт microSDXC.

По камерах також є відмінності: Galaxy A55 оснащений головним датчиком на 50 Мп з оптичною стабілізацією, 12-Мп ширококутним модулем та 5-Мп сенсором для макрозйомки, а фронтальна камера пропонує 32 Мп.

Смартфон Galaxy A35, з іншого боку, надає 13-Мп фронтальний датчик, 50-Мп головну камеру з OIS та 8-Мп ширококутний модуль, а також 5-Мп макрокамеру.

Смартфони Samsung Galaxy A55 та A35 (фото: SamMobile)

Обидва пристрої обіцяють п'ять років оновлень безпеки і поставляються з операційною системою Android 14, а також інтерфейсом One UI 6.1.

Вартість

Ціни на Galaxy A55 починаються від 480 євро, тоді як Galaxy A35 пропонується за ціною від 380 євро (20 150 та 15 950 гривень відповідно).