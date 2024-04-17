Буває не тільки фізичне: як розпізнати ознаки насильства у стосунках, які ви не помічали

В Україні щорічно понад 1,1 млн осіб стикається з домашнім насильством і найбільше від нього страждають жінки. І на жаль, з початком повномасштабної війни ситуація стала ще гіршою. Через стрес, психологічну напругу та виснаження насильство з'являється у тих стосунках, де раніше його не було.

Як розпізнати ознаки насильства у стосунках, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис "Психологічної підтримки" у Telegram.

Прийняти той факт, що обраний партнер завдає шкоди - завжди складно. Особливо, коли початок стосунків нагадував казку. І це стає одною з серйозних причин, чому жінки не можуть розірвати аб'юзивні стосунки.

Стосунки, у яких є насильство, довго намагаються рятувати - пробачати, терпіти та замовчувати. Буває й так, що людина дуже довго не розуміє, що опинилася таких стосунках.

І з часом це вкрай негативно позначається на психіці: погіршується самооцінка, підвищується тривожність, з'являються проблеми з довірою, порушуються соціальні зв'язки з іншими людьми, а як наслідок - з'являються численні проблеми зі здоров'ям.

Насильство у стосунках не обов'язково має бути фізичним і залишати за собою синці. Є й інші види, які значно важче розпізнати одразу:

Сексуальне - примус до дій сексуального характеру

Економічне - контроль фінансів, заборона працювати чи навчатися

Психологічне - маніпуляції, погрози, газлайтинг, переслідування, ізолювання

Чи вважається насильством, коли пара свариться? Ні, конфлікти є нормою у здорових стосунках.

Але, якщо у конфліктах партнер раз за разом не чує ваших аргументів або потреб, раптово вибухає і проявляє агресію, починає маніпулювати, аби досягти бажаного результату, або починає ображати вас, аби переконати у чомусь - це чіткі ознаки психологічного насильства.

Ось які дії партнера не мають бути у здорових стосунках:

Відмовляється чути ваше "ні"

Порушує ваші кордони, постійно ревнує

Виміщає злість на слабших, гнівно реагує на будь-що, що не подобається

Вірить у стереотипні гендерні ролі

Приймає рішення за вас

Прагне контролювати ваші витрати, переміщення чи спілкування

Якщо багато пунктів з цього списку у вас співпали, то варто пошукати сили, щоб розірвати коло домашнього насильства. Для отримання психологічної, юридичної чи соціальної консультації ви можете звернутися до безоплатних гарячих ліній:

1547 - урядова гаряча лінія з питань запобігання протидії домашньому насильству

116 123 - національна гаряча лінія з запобігання домашньому насильству