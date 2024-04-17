Бывает не только физическое: как распознать признаки насилия в отношениях, которые вы не замечали

В Украине ежегодно более 1,1 млн человек сталкивается с домашним насилием и больше всего от него страдают женщины. И, к сожалению, с началом полномасштабной войны ситуация стала еще хуже. Из-за стресса, психологического напряжения и истощения насилие появляется в тех отношениях, где раньше его не было.

Как узнать признаки насилия в отношениях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение "Психологической поддержки" в Telegram.

Принять тот факт, что избранный партнер приносит вред – всегда сложно. Особенно когда начало отношений напоминало сказку. И это становится одной из серьезных причин, почему женщины не могут разорвать абьюзивные отношения.

Отношения, в которых есть насилие, долго пытаются спасать – прощать, терпеть и умалчивать. Бывает и так, что человек очень долго не понимает, что оказался в таких отношениях.

И со временем это очень негативно сказывается на психике: ухудшается самооценка, повышается тревожность, возникают трудности с доверием, нарушаются социальные связи с другими людьми, а как следствие – возникают бессчетные трудности со здоровьем.

Насилие в отношениях необязательно должно быть физическим и оставлять за собой синяки. Есть и другие виды, которые гораздо труднее распознать сразу:

Сексуальное – принуждение к действиям сексуального характера

Экономическое – контроль финансов, запрет работать или учиться

Психологическое – манипуляции, угрозы, газлайтинг, преследование, изолирование

Считается ли насилием, когда пара ссорится? Нет, конфликты являются нормой в здоровых отношениях.

Но, если в конфликтах партнер то и дело не слышит ваших аргументов или потребностей, внезапно взрывается и проявляет агрессию, начинает манипулировать, чтобы достичь желаемого результата, или начинает оскорблять вас, чтобы убедить в чем-то – это четкие признаки психологического насилия.

Вот какие действия партнера не должны быть в здоровых отношениях:

Отказывается слышать ваше "нет"

Нарушает ваши границы, постоянно ревнует

Вымещает злобу на более слабых, гневно реагирует на что-либо, что не нравится

Верит в стереотипные гендерные роли

Принимает решение за вас

Стремится контролировать ваши расходы, перемещение или общение

Если много пунктов из этого списка у вас совпали, стоит поискать силы, чтобы разорвать круг домашнего насилия. Для получения психологической, юридической или социальной консультации вы можете обратиться к бесплатным горячим линиям:

1547 - правительственная горячая линия по предотвращению противодействия домашнему насилию

116 123 - национальная горячая линия по предотвращению домашнего насилия