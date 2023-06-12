Будуть радувати вас цілий рік. Як виростити тюльпани, незалежно від сезону

Дуже багато хто з нас любить такі прекрасні квіти, як тюльпани. До речі, вони можуть радувати вас своїм цвітінням цілий рік у вашій оселі. Для вирощування тюльпанів вдома вам знадобиться три речі.

Про те, як виростити тюльпани, незалежно від сезону, розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.

Як вирощувати тюльпани будинку цілий рік

Щоб ваші тюльпани цвіли цілий рік, навіть поза сезоном, ви можете помістити цибулини тюльпанів у воду.

Ця техніка не нова. Її мета - змусити цибулини цвісти, не чекаючи сезону цвітіння, тобто весни. Таким чином тюльпани "подумають", що настала весна.

Щоб виростити цибулини тюльпанів та прискорити їх проростання, виконайте такі дії:

Візьміть скляну вазу, засипте в неї чисті камінці або прозорі скляні кульки, які повинні зайняти орієнтовно третину вази.

Покладіть на них цибулини тюльпанів і додайте ще трохи камінчиків зверху. Потім налийте води, але тільки так, щоб вона не покривала всю цибулину, а ледь торкнулася її.

Поступово з цибулин з'являтимуться коріння та паростки. Воду додавати у вазу потрібно при необхідності, і тільки так, щоб вона трохи закривала коріння.

Ставити такі вази з тюльпанами краще у світлому місці, але не під пряме сонячне проміння. Ось і все, що потрібно зробити, щоб у вас з'явилися чудові тюльпани у вазі!

Цікаві факти про тюльпани

Ці квіти з'явилися на планеті приблизно 15 мільйонів років тому, і до теперішнього моменту існує понад 80 видів цих квітів. Ці види, своєю чергою, складаються з більш ніж 1800 сортів і форм комерційно вирощуваних тюльпанів.

Тюльпан протягом кількох століть був символом правлячої династії Османської імперії.

У деяких азійських країнах цибулини їстівних сортів тюльпанів вживають в їжу.

Найбільше у світі тюльпанів вирощують у Нідерландах. Ця країна експортує близько 3 млрд квітів щороку.

Споживання тюльпанів може викликати отруєння кішок і собак.