Будьте осторожнее: какие инфекционные болезни являются предвестниками рака, список

Болезни-предвестники рака - врачи озвучили список (коллаж: РБК-Украина)

Специалисты обнаружили связь между инфекционными заболеваниями и онкологией

Между рядом инфекционных и развитием онкологических заболеваний есть определенная связь. К такому выводу пришли врачи из Японии, после изучения данных о здоровье более 48 тысяч человек. Для большей точности были проанализированы ежегодные показатели гриппа, гастроэнтерита, гепатита и пневмонии с 2005 по 2012 годы. Результаты опубликовал "Cancer Immunology Research".

Воспалительная среда, которая вызвана воздействием химических канцерогенов, хроническими или генетическими заболеваниями, распространением инфекций, может способствовать развитию онкологии.

Сотрудница Высшей школы медицины Киотского университета Японии Синако Инаида отметила, что пациенты с раком желудка ранее страдали от пневмонии, с гематологическим раком - от гепатита, с раком яичек - гриппом.

Специалист утверждает, если определенный орган был поражен инфекцией, то не обязательно будет развиваться рак именно этого органа. Поэтому не все так предсказуемо, как хотелось и предугадать наличие болезни, даже с учетом всех знаний, не всегда будет легко.

Напомним, ученые выяснили, что развитие онкологии можно предсказать, так как опухоли могут подавать сигналы за десяток лет до развития самой болезни.

Мы писали, что ученые разработали новые химические препараты от онкологии, в состав которых входит золото и эти лекарства будут менее токсичными, чем химиотерапия.

А также сообщали о том, что онкологи развенчали главные мифы о раке.