Будинок 18 століття з величезним садом продають всього за 1 фунт, але є одна умова

В графстві Букінгемшир, Великобританія, продають шикарний будинок 18 століття всього за 1 фунт, тобто за 60 гривень. Всередині будинку є три спальні та одна ванна кімната, а ще два каміни, кухня та комора.

Чому ціна така низька і яку умову прийдеться виконати новим власникам, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Mail.

Історична будівля 18 століття в Ньюпорті-Пагнелл виставлена на продаж за приголомшливу ціну - всього 1 фунт. Біля будинку - величезний сад, а у самому приміщенні, яке має 218 квадратних метрів житлової площі - три кімнати, кухня, ванна кімната, комора та два каміни.

Колись в цій будівлі працював паб "Солодовня", але він був закритий у 2018 році. Декілька років будинок використовували як шоурум компанії, що займається дизайном інтер'єру.

Фото: Фото: Christie & Co

Стіни цього будинку - з цегли та каменю, а головна особливість - відкриті балки та два чудових каміни. Перші поверхи доглянуті й попередні власники приміщення вже модернізували - зробили комору, облаштували ванну кімнату та кухню, зробили нове покриття.

На території біля будинку - багато зелених насаджень, є тераса, сарай, автостоянка аж на 12 машин. Поруч - кілька мальовничих котеджів.

Новим власникам є й ще один бонус - вони зможуть зробити певні ремонтні роботи в недоторканній частині верхнього поверху та отримати ще декілька кімнат, ванну кімнату та інші приміщення.

Фото: Christie & Co

А тепер, як кажуть, вишенька на торті. Купити за 1 фунт можна не весь будинок, а тільки приміщення бувшого пабу. Повністю все майно має можливість вільного володіння та оренди.

Річна орендна плата за нову оренду становитиме 40 тисяч фунтів стерлінгів (2 млн 131 тисячі гривень). Можливість вільного володіння повністю всім майном обійдеться в 775 тисяч фунтів стерлінгів (понад 41 млн гривень).

Фото: Christie & Co