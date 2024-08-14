Буде як новий. Що можна і чого не треба робити при очищенні iPhone від бруду та пилу

Дослідження показали, що наші смартфони зазвичай брудніші за сидіння унітазу, на них живуть десятки тисяч бактерій, тому звичка регулярно чистити свій iPhone - це правильний крок.

Як чистити iPhone, що безпечно або найкраще використовувати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про Apple 9to5Mac .

Протягом багатьох років Apple не згадувала використання спирту або серветок із хлоркою для iPhone, але починаючи з 2020 року компанія повідомила, що їх можна використовувати.

Як правильно чистити iPhone

Чого не слід робити при чищенні iPhone:

Не використовуйте спреї, що чистять (без відбілювача, перекису водню і т. д.)

Не використовуйте стиснене повітря

Не залишайте кабелі підключеними до iPhone (при чищенні)

Не занурюйте iPhone у воду і не розпорошуйте засоби для чищення в отвори смартфона

Найкращі засоби для чищення iPhone:

Чиста мікрофіброва тканина або аналогічна

70-відсотковий ізопропіловий спирт або 75-відсотковий етиловий спирт, який потрібно розпорошити на тканину, а не на iPhone

Серветка з хлоркою або аналогічна (без відбілювача)

Багаторазова клейка маса Bostik Blu Tack

Спеціальна зубочистка Flosser Pick

Bostik Blu Tack

Flosser Pick

Кроки з очищення iPhone

Apple рекомендує вимкнути iPhone перед чищенням

Переконайтеся, що він також від'єднаний від кабелів або аксесуарів

Протріть iPhone чистою мікрофібровою тканиною

За необхідності злегка зволожте тканину водою

Для дезінфекції iPhone використовуйте серветку з хлоркою або 70 відсотковий ізопропіловий/етиловий спирт на тканині і протріть пристрій

Акуратно використовуйте зубочистку, щоб розбити та видалити важкодоступні місця - не протикайте і не проникайте через решітки, мікрофони чи інші важливі компоненти

Багаторазова клейка маса Bostik Blu Tack - це ще один відмінний спосіб видалити бруд з решіток динаміків і т.д.

Що потрібно знати при використанні серветок із хлоркою та спиртом

Єдиним недоліком використання серветок із хлоркою або спиртових серветок на iPhone є те, що, за словами Apple, вони можуть стерти олеофобне покриття (захист від відбитків пальців).

Простим рішенням тут є встановлення захисної плівки на екран, щоб запобігти пошкодженню захисного покриття дисплея iPhone серветками, що чистять.

УФ-очищувачі для смартфонів

Ультрафіолетові очищувачі для смартфонів PhoneSoap, ймовірно, є найпопулярнішим брендом, коли йдеться про знезараження вашого iPhone за допомогою ультрафіолетового світла.

Компанія використовує 360-градусні ультрафіолетові лампи для знищення 99,9 відсотків бактерій та вірусів. Цей портативний дезінфектор для смартфонів також заряджає пристрій під час очищення (має як порт USB-C, так і USB-A).

Компанія також має свій більший продукт HomeSoap, що очищає широкий спектр предметів.

УФ-очисник для смартфонів PhoneSoap (фото: 9to5Mac)