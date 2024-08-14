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Буде як новий. Що можна і чого не треба робити при очищенні iPhone від бруду та пилу

Середа 14 серпня 2024 20:45
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Буде як новий. Що можна і чого не треба робити при очищенні iPhone від бруду та пилу Що використовувати для очищення iPhone, а що категорично заборонено (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Павло Колеснік

Дослідження показали, що наші смартфони зазвичай брудніші за сидіння унітазу, на них живуть десятки тисяч бактерій, тому звичка регулярно чистити свій iPhone - це правильний крок.

Як чистити iPhone, що безпечно або найкраще використовувати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про Apple 9to5Mac.

Протягом багатьох років Apple не згадувала використання спирту або серветок із хлоркою для iPhone, але починаючи з 2020 року компанія повідомила, що їх можна використовувати.

Як правильно чистити iPhone

Чого не слід робити при чищенні iPhone:

  • Не використовуйте спреї, що чистять (без відбілювача, перекису водню і т. д.)
  • Не використовуйте стиснене повітря
  • Не залишайте кабелі підключеними до iPhone (при чищенні)
  • Не занурюйте iPhone у воду і не розпорошуйте засоби для чищення в отвори смартфона

Найкращі засоби для чищення iPhone:

  • Чиста мікрофіброва тканина або аналогічна
  • 70-відсотковий ізопропіловий спирт або 75-відсотковий етиловий спирт, який потрібно розпорошити на тканину, а не на iPhone
  • Серветка з хлоркою або аналогічна (без відбілювача)
  • Багаторазова клейка маса Bostik Blu Tack
  • Спеціальна зубочистка Flosser Pick

Буде як новий. Що можна і чого не треба робити при очищенні iPhone від бруду та пилу

Bostik Blu Tack

Буде як новий. Що можна і чого не треба робити при очищенні iPhone від бруду та пилу

Flosser Pick

Кроки з очищення iPhone

  • Apple рекомендує вимкнути iPhone перед чищенням
  • Переконайтеся, що він також від'єднаний від кабелів або аксесуарів
  • Протріть iPhone чистою мікрофібровою тканиною
  • За необхідності злегка зволожте тканину водою
  • Для дезінфекції iPhone використовуйте серветку з хлоркою або 70 відсотковий ізопропіловий/етиловий спирт на тканині і протріть пристрій
  • Акуратно використовуйте зубочистку, щоб розбити та видалити важкодоступні місця - не протикайте і не проникайте через решітки, мікрофони чи інші важливі компоненти
  • Багаторазова клейка маса Bostik Blu Tack - це ще один відмінний спосіб видалити бруд з решіток динаміків і т.д.

Що потрібно знати при використанні серветок із хлоркою та спиртом

Єдиним недоліком використання серветок із хлоркою або спиртових серветок на iPhone є те, що, за словами Apple, вони можуть стерти олеофобне покриття (захист від відбитків пальців).

Простим рішенням тут є встановлення захисної плівки на екран, щоб запобігти пошкодженню захисного покриття дисплея iPhone серветками, що чистять.

УФ-очищувачі для смартфонів

Ультрафіолетові очищувачі для смартфонів PhoneSoap, ймовірно, є найпопулярнішим брендом, коли йдеться про знезараження вашого iPhone за допомогою ультрафіолетового світла.

Компанія використовує 360-градусні ультрафіолетові лампи для знищення 99,9 відсотків бактерій та вірусів. Цей портативний дезінфектор для смартфонів також заряджає пристрій під час очищення (має як порт USB-C, так і USB-A).

Компанія також має свій більший продукт HomeSoap, що очищає широкий спектр предметів.

Буде як новий. Що можна і чого не треба робити при очищенні iPhone від бруду та пилу

УФ-очисник для смартфонів PhoneSoap (фото: 9to5Mac)

У нас також є матеріал про те, як почистити клавіатуру MacBook від розлитої рідини та пилу.
А ще ми писали, як правильно чистити розумний годинник, щоб не зламати його.

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