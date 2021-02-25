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Брюгге - Динамо: прогноз на матч и где смотреть решающее противостояние

Новина українською → Бельгія, Четверг 25 февраля 2021 17:03
Брюгге - Динамо: прогноз на матч и где смотреть решающее противостояние 25 февраля Брюгге примет Динамо (фото: Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Бельгийский Брюгге примет киевское Динамо 25 февраля в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч в столице Украины закончился со счетом 1:1. Поэтому для выхода в следующий раунд турнира Динамо нужна только победа, или более результативная ничья.

Где смотреть этот решающий для киевлян матч, и кто имеет большие шансы на победу - читайте в материале Styler.

Где смотреть Брюгге - Динамо

Матч состоится в Брюгге на домашнем стадионе клуба Ян Брейдел. Стартовый свисток арбитр из Сербии Срджан Йованович даст в 22:00.

Смотреть в прямом эфире поединок можно будет на телеканале Футбол 2, а также на сервисе MEGOGO.

Брюгге - Динамо: прогноз на матч и где смотреть решающее противостояние

Скриншот

Прогноз от комментатора на матч Брюгге - Динамо

Начнем с того, что киевлянам везет, говорит футбольный комментатор MEGOGO Вадим Скичко.

"Конечно, первый результат 1:1 не выглядит как счастье. Речь идет именно о том, что у их соперников постоянные проблемы с составом. Так, в Брюгге вылетают лидеры и до сих пор неизвестно, что будет с теми, кто пропустил первый матч из-за положительного теста на коронавирус. А это несколько важных футболистов, в частности Ганс Ванакен. И теперь в Бельгии появились новости о том, что двое основных футболистов - вратарь Симон Миньйоле и полузащитник Шарль де Кетеларе тоже получили положительный тест на коронавирус. Соответственно, они рискуют пропустить ответственный матч с Динамо. Собственно, вот почему киевлянам везет", - говорит эксперт.

В остальном, о счастье в команде Луческу так и не скажешь.

"Ведь была объективная ничья дома, а на выезде Динамо играет очень проблемно. Соответственно, думаю, ничья в Брюгге будет означать положительный результат. Не исключаю такой мысли, что будет даже экстра-тайм (если на стадионе Ян Брейдел в Брюгге матч закончится со счетом 1:1 - ред.). Поэтому, несмотря на колоссальные потери в команде соперников, Динамо обязательно нужно идти вперед и забивать. Мы видим, что на выезде, преимущественно в Еврокубках, они играют неубедительно. Почему бы не рискнуть и не попробовать вариант с ничьей?" - поделился Скичко.

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