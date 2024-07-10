Бруд не збільшиться: 5 правил прибирання, які можна порушувати

Кажуть, що під час прибирання необхідно дотримуватися певних правил. Звісно, деяким з них треба слідувати постійно не лише для чистої і охайної оселі, а й заради безпеки. Однак порушення декількох інших допоможуть заощадити час та уникнути зайвого стресу, не погіршивши прибирання.

Про те, які помилки в прибиранні не страшні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Real Simple .

Завантажувати посудомийну машину певним чином

Це вічна дилема, яку мав ледь не кожен власник приладу - з партнером, сусідом по кімнаті або членом родини. Втім, вам не обов'язково завантажувати посудомийну машину якимось особливим чином - аби лише вона не була перевантажена і кожен предмет посуду можна було вимити.

До того ж кожна посудомийна машина влаштована трохи по-різному, і, з технічного погляду, найкращий спосіб завантаження - це розкласти посуд так, щоб максимально використати простір у решітці.

Виняток - предмети з позначкою "тільки верхня решітка", наприклад, пластикові контейнери для їжі.

Віддавати пухову ковдру в хімчистку

Пухові ковдри коштують недешево, і багато хто вважає, що їх обов'язково потрібно віддавати в хімчистку, що тільки збільшує вартість.

Віддавати пухову ковдру в хімчистку може бути не лише дорого і незручно, але й пральна машина може впоратися з цим завданням не гірше - якщо вага ковдри допустима для приладу. Водночас радять прати ковдру на делікатному режимі та сушити її на низькій температурі.

Сушильні листи та сушарки абсолютно необхідні

Звісно, наявність такого приладу пришвидшує процес сушіння білизни, а листи приберуть неприємний аромат. Водночас якщо не доглядати за сушаркою або неправильно підібрати температуру, одяг може не лише зберегти неприємний запах, а й розтягнутися.

Надати приємного аромату речам можна, використовуючи кондиціонер або ароматизовані вовняні кульки. До того ж запах вогкості, яке може виникати після прання, зазвичай зникає після сушіння на чистому відкритому повітрі.

Та найголовніше - вчасно прати одяг і слідкувати за станом пральної машинки.

Використовуйте тільки засіб для миття скла

Щоб почистити скло, зовсім не обов'язково мати окремий засіб для миття вікон, дзеркал та скляних поверхонь. Якісний універсальний спрей впорається з цим завданням, не залишаючи розводів. Також можна зробити засіб для скла з оцту і дистильованої води.

Достатньо лише розпилити засіб на потрібну поверхню і протерти її до повного висихання, використовуючи серветку з мікрофібри для ідеального покриття без патьоків.

Дотримуватись графіка прибирання в оселі

Хоча добре мати графік прибирання, це не завжди реально. Крім того, життя не обертається навколо підтримання чистоти та порядку в оселі.

Безумовно, чудово скласти графік періодичного прибирання, а також для робота-пилососа (якщо він у вас є), планувати відбілювання ванни кожного третього вівторка - це виснажлива ідея.

Тож прибирати безлад радять хоча б в міру його виникнення - коли щось здається брудним, це означає, що настав час почати прибирати.