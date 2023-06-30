В Броварах мужик згвалтував підлітка під час масажу: деталі моторошної історії

В Броварах майстер масажу під час сеансу згвалтував неповнолітнього хлопця. Після цього чоловік наказав нікому не розповідати про скоєне.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Деталі моторошної історії

"За даними слідства, у Броварах майстер масажу під час сеансу зґвалтував 15-річного хлопця. Після скоєного він наказав потерпілому нікому не розповідати про те, що сталося", - йдеться в повідомленні.

Наразі підозрюваного затримано. До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Броварської окружної прокуратури повідомлено про підозру чоловіку за фактом зґвалтування неповнолітнього (ч. 3 ст. 152 КК України).

Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Чоловік згвалтував неповнолітнього (фото: gp.gov.ua)