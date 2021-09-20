Брата и сестру нашли в сундуке под Донецком: мать бросилась на поиски не сразу

В селе Никольское Донецкой области полиция обнаружила тела двух детей в старом сундуке . 7-летний мальчик и 10-летняя девочка играли в отсутствии родителей и нечаянно захлопнули крышку. Выбраться самостоятельно они не смогли и задохнулись. Однако малышей возможно можно было бы спасти, если бы родители кинулись их искать сразу.

Оказалось, что дети перестали выходить на связь с родителями около 11 утра. А в полицию мать обратилась только вечером. Она вместе с мужем целый день была на работе, потом они поужинали с распитием алкогольных напитков, а только после этого женщина забеспокоилась и начала разыскивать своих детей.

"Установлено, что утром 18 сентября 2021 года 35-летняя жительница с. Никольское вместе с 41-летним мужем пошли на работу, оставив 7-летнего сына и 10-летнюю дочь одних дома. Около 10:00 часов мать с детьми последний раз разговаривала по телефону, а уже с 11:00 дети перестали отвечать на звонки", - сказано в сообщении прокуратуры.

Домой мать с отцом вернулись только вечером. Они поужинали, выпили алкоголь, а после – отец ушел спать, а мать начала самостоятельно разыскивать детей. После безуспешных поисков женщина решила сообщить об исчезновении детей в полицию.

Около 18:30 18 сентября в полицию поступило сообщение о пропаже двух детей. Поисками занялись патрульные, кинологи, автопатрули, наряды на блокпостах, волонтеры и сотрудники правоохранительных органов. Только на следующий день малышей нашли.

"Во время осмотра дома правоохранители нашли тела пропавших детей в кладовой комнате в закрытом комоде. По предварительным данным, дети погибли от асфиксии, однако окончательная причина смерти станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы", - добавили в прокуратуре.

Известно также, что семья состоит на учете в социальных службах и с родителями уже проводились беседы р недопущении злоупотребления алкоголем и надлежащем воспитании детей.

Полиция выясняет все обстоятельства трагедии, открыто уголовное дело.