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В Борисполе пациент с COVID-19 принес с собой гранату в больницу

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Борисполь, Вторник 09 ноября 2021 17:08
В Борисполе пациент с COVID-19 принес с собой гранату в больницу Коллаж РБК-Украина: в Борисполе мужчина взял гранату при госпитализации в COVID-отделение
Автор: Владимир Костырин

Под Киевом в Борисполе заразившийся коронавирусом мужчина взял с собой при госпитализации в больницу шумовую гранату. К счастью, опасный предмет вовремя удалось обнаружить и изъять, рассказал депутат городского совета и врач КНП "Бориспольская многопрофильная больница интенсивного лечения" Илья Луцив.

Об этом он написал в своем Facebook.

Отмечается, что граната в помещении с аппаратами ИВЛ и кислородом могла бы привести к очень опасным последствиям при взрыве.

"Новости с передовой... Пациент принес в "ковидное" отделение гранату! Я знаю, что порой хотите поубивать врачей, но от этого и пациенты пострадают", - говорится в публикации.

Боеприпас у пациента заметили медики в COVID-отделении, которые сообщили о ситуации руководству больницы.

"Спасибо реаниматологам за наблюдательность и директору за то, что вынес и обезвредил опасный предмет!" - пишет Луцив.

Как уточнил главврач Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения Александр Щур, шумовую гранату у пациента заметили при переводе в реанимацию, передает УНН.

У самого пациента был подтвержден COVID-19. В настоящее время мужчина находится в реанимации.

Щур добавил, что после инцидента вызвали правоохранителей.

Ранее сообщалось, что зимой в Черновцах произошел взрыв в COVID-больнице, и в результате инцидента были пострадавшие.

Напомним, перед этим в запорожской COVID-больнице взорвался аппарат искусственной вентиляции легких, в результате пожара погибли 4 человека - врач и 3 пациента, которые были на ИВЛ.

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