У Борисполі пацієнт з COVID-19 приніс з собою гранату в лікарню

Під Києвом у Борисполі чоловік, який заразився на коронавірус, взяв з собою при госпіталізації в лікарню шумову гранату. На щастя, небезпечний предмет вчасно вдалося виявити та вилучити, розповів депутат міської ради та лікар КНП "Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Ілля Луців.

Про це він написав у своєму Facebook .

Зазначається, що граната в приміщенні з апаратами ШВЛ і киснем могла б привести до дуже небезпечних наслідків при вибуху.

"Новини з передової... Пацієнт приніс у "ковідне" відділення гранату! Я знаю, що часом хочете повбивати лікарів, але від цього і пацієнти постраждають", - йдеться в публікації.

Боєприпас у пацієнта помітили медики в COVID-відділенні, які повідомили про ситуацію керівництву лікарні.

"Дякуємо реаніматологи за спостережливість і директору за те що виніс і знешкодив небезпечний предмет" - пише Луців.

Як уточнив головлікар Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування Олександр Щур, шумову гранату у пацієнта помітили при переведенні в реанімацію, передає УНН.

У самого пацієнта був підтверджений COVID-19. Нині чоловік перебуває в реанімації.

Щур додав, що після інциденту викликали правоохоронців.