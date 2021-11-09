ru ua
Ср, 10 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

У Борисполі пацієнт з COVID-19 приніс з собою гранату в лікарню

Новость на русском →
Бориспіль, Вівторок 09 листопада 2021 17:08
У Борисполі пацієнт з COVID-19 приніс з собою гранату в лікарню Колаж РБК-Україна: у Борисполі чоловік взяв гранату при госпіталізації в COVID-відділення
Автор: Володимир Костирін

Під Києвом у Борисполі чоловік, який заразився на коронавірус, взяв з собою при госпіталізації в лікарню шумову гранату. На щастя, небезпечний предмет вчасно вдалося виявити та вилучити, розповів депутат міської ради та лікар КНП "Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Ілля Луців.

Про це він написав у своєму Facebook.

Зазначається, що граната в приміщенні з апаратами ШВЛ і киснем могла б привести до дуже небезпечних наслідків при вибуху.

"Новини з передової... Пацієнт приніс у "ковідне" відділення гранату! Я знаю, що часом хочете повбивати лікарів, але від цього і пацієнти постраждають", - йдеться в публікації.

Боєприпас у пацієнта помітили медики в COVID-відділенні, які повідомили про ситуацію керівництву лікарні.

"Дякуємо реаніматологи за спостережливість і директору за те що виніс і знешкодив небезпечний предмет" - пише Луців.

Як уточнив головлікар Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування Олександр Щур, шумову гранату у пацієнта помітили при переведенні в реанімацію, передає УНН.

У самого пацієнта був підтверджений COVID-19. Нині чоловік перебуває в реанімації.

Щур додав, що після інциденту викликали правоохоронців.

Раніше повідомлялося, що взимку в Чернівцях стався вибух у COVID-лікарні, і в результаті інциденту були постраждалі.

Нагадаємо, перед цим у Запорізькій лікарні вибухнув апарат штучної вентиляції легенів, в результаті пожежі загинули 4 людини - лікар і 3 пацієнти, які були на ШВЛ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Борисполь Коронавірус
LITE
Схуднути або набрати: нутриціолог розповіла, що їсти до тренування для кращого результату
Схуднути або набрати: нутриціолог розповіла, що їсти до тренування для кращого результату