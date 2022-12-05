Блогерці Стужук, що зрадила Україну, підпалили будинок: закидали коктейлями Молотова
Українська блогерка Софія Стужук, яка нещодавно попросила називати її росіянкою, скаржиться на цькування. До того ж, вона повідомила, що її будинок у Ризі підпалили.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Instagram.
Деталі підпалу будинку Стужук
Як виявилося, невідомі закидали будинок Стужук коктейлями Молотова, де вона вагітна перебувала зі своїми п'ятьма дітьми та новим чоловіком, а також нянею.
"Сьогодні вночі намагалися підпалити мій будинок, у якому живу вагітна на 7-му місяці я, мій чоловік, ще 5 дітей і няня. Кинули 2 коктейлі молотова. А тисячі людей все ще пишуть, що цього мало і, мовляв, подумаєш… ", - написала блогерка-зрадниця.
"А я сиджу і думаю, що якби я спала і не почула - то гараж би спалахнув і вибухнув…..Хейт не знає меж. Люди втратили грані. Люди втрачають душу….
Страшно не лише за своє життя та життя дітей, а й за те, що відбувається з людьми…”, - додала вона.
Стужук у всьому вона звинувачує якусь Юлію, яка, за її словами, і влаштувала це цькування. Також Софія викликала поліцію.
"Приїжджала поліція... Кинули і воно горіло. Антон вибіг, одразу загасив. І, мабуть, налякав тих, хто кидав", - сказала блогерка.
Будинок Софії Стужук намагалися підпалити (фото: instagram.com/sofia_stuzhuk)
Що написали блогерці користувачі
- А на запальній суміші написано було, що це від українців? Чи хейтерів?) може це просто хуліган, а може у чоловіка її проблеми, а може це колишня дружина, а може це від рекламодавців, яким бабки не повернули. Критичне мислення вийшло із чату.
- Соня, чому Ви не поїдете до Росії? Для Вас та ваших дітей – це буде найбезпечніше місце. Ви не будете захищені ні в Європі, ні в Латвії.
Хто така Софія Стужук
Нагадаємо, що Стужук була в Україні блогершою-мільйонницею. Восени 2020 року її чоловік Дмитро Стужук помер від ускладнень після коронавірусу. Чоловік теж був відомим блогером з мільйонною аудиторією, розповідав про здоровий спосіб життя, фітнес і спорт.
Після 24 лютого Стужук жодного слова не написала про війну і перебралася до Риги, забравши із собою дітей. Також вона виправдовувала окупантів, вважаючи, що не можна було чіпати Кримський міст. Нещодавно блогерка офіційно відхрестилася від України, сказавши, що повертатися не збирається.
Нагадаємо, що українська блогерка у День єднання назвала себе росіянкою та розлютила мережу.
Через півроку після смерті чоловіка, блогерка зважилася на "обновку", і похвалилася в мережі на нові груди.