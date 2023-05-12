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Блогерка зі Львова захищає фанів Лепса і називає воїнів ЗСУ "примітивними": деталі скандалу

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Львів, П'ятниця 12 травня 2023 14:00
Блогерка зі Львова захищає фанів Лепса і називає воїнів ЗСУ "примітивними": деталі скандалу Христина Горун потрапила в скандал через Лепса і воїнів ЗСУ (фото: instagram.com/chornamamba)
Автор: Наталя Коваль

Блогерка зі Львова Христина Горун, відома під нікнеймом "chornamamba" (Чорна Мамба), підтримала місцевих мажорів, які їздили в джипі та слухали Григорія Лепса. Крім того, вона заявила, що не вірить в українську перемогу, а ЗСУ назвала "примітивними ур*дами".

Про це вона заявила в своїх Stories в Instagram.

Деталі скандалу

"Вам скажу так, спробуйте до мене підійти коли я в машині слухаю і буду слухати Kizaru (російський хіп-хоп-виконавець - ред.), і зробити своє нах*й нікому непотрібне зауваження. Я не те, що кашкет знесу з башки, ви пожалієте, що на світ народились", - написала в сторіс блогерка.

Блогерка зі Львова захищає фанів Лепса і називає воїнів ЗСУ &quot;примітивними&quot;: деталі скандалу

Заяви блогерки (фото: instagram.com/chornamamba)

Потім блогерка обізвала українських виконавців "несмаком" і "безталанною блювотою", а усіх незгодних з її словами - "рагулятами".

"Не за***буйте людей! Я ж терплю цей п***ць в таксі, в закладах, на вулиці і т.д. Ви, рагулята, потерпите. Також не рекомендую мені щось на це відповідати, бо не стягнете", - написала Горун.

Також вона заявила, що нізащо не вибачиться.

Блогерка зі Львова захищає фанів Лепса і називає воїнів ЗСУ &quot;примітивними&quot;: деталі скандалу

Ще одна ганебна сторіс блогерки (фото: instagram.com/chornamamba)

До цього ж у мережі опублікували скриншот, де вона обізвала українських військових "дном" і "ур*дами" та написала, що не вірить в українську перемогу.

Блогерка зі Львова захищає фанів Лепса і називає воїнів ЗСУ &quot;примітивними&quot;: деталі скандалу

Висловлювання блогерки про військових ЗСУ (скриншот з соцмереж)

Однак після розголосу скандалу вона все ж перепросила.

"Конкретно перед ЗСУ я вибачаюся. Це абсолютно щирі вибачення, коли я відчуваю за собою вину, коли я дійсно неправа. За таке дійсно вибачаюся, тому що це не правильно, не важливо, чи це було на емоціях, чи це був стрес", - сказала блогерка.

Що трапилось далі

Цікаво, що після висловлювань Горун із хвилею хейту та погроз зіткнулася інша "Чорна Мамба", яку теж звати Христина.

Багато користувачів сплутали нікнейми дівчат.

Блогерка зі Львова захищає фанів Лепса і називає воїнів ЗСУ &quot;примітивними&quot;: деталі скандалу

Дівчина зіткнулась з хвилею хейту (фото: іnstagram.com/chorna.mamba)

Христина виклала пост і написала що вона не мешкає у Львові і тим паче не знає, хто такий Kizaru.

Дівчину обурило, що багато людей її плутають з блогеркою, хоча, на її думку, у них немає схожості.

Також дівчина закликає перевіряти інформацію, перед тим як писати щось комусь.

Раніше ми писали про те, що Ніцой зробила зауваження російськомовному воїну ЗСУ і розбурхала мережу.

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Львів сканал блогерка