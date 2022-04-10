ru ua
Вс, 10 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На благотворительном матче "Шахтера" в Греции выложили 176 игрушек в память об убитых детях в Украине (фото)

Новина українською →
Воскресенье 10 апреля 2022 12:32
На благотворительном матче "Шахтера" в Греции выложили 176 игрушек в память об убитых детях в Украине (фото) Фото: на благотворительном матче "Шахтера" в Греции выложили 176 игрушек в память об убитых детях в Украине (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Во время благотворительного матча "Шахтера" с греческим "Олимпиакосом" на трибунах было выложено 176 игрушек в память о каждом ребенке, которого убили россияне в Украине. А футболисты донецкой команды играли с названиями 10 городов-героев вместо фамилий на своих футболках.

Об этом сообщается в официальных соцсетях "Шахтера".

Как известно, 9 апреля на стадионе в Пирее прошел первый матч ФК "Шахтер" Рината Ахметова в рамках благотворительного тура Shakhtar Global Tour for Peace с местным "Олимпиакосом". Шахтер уступил 0: 1.

На футболках игроков были названия украинских Городов-Героев, которые оказывали ожесточенное сопротивление российским оккупантам: Мариуполь, Ирпень, Буча, Волноваха, Гостомель, Харьков, Николаев, Чернигов, Херсон и Ахтырка.

На благотворительном матче &quot;Шахтера&quot; в Греции выложили 176 игрушек в память об убитых детях в Украине (фото)На благотворительном матче &quot;Шахтера&quot; в Греции выложили 176 игрушек в память об убитых детях в Украине (фото)

Как сообщалось, "Шахтер" проведет цикл благотворительных игр. Все собранные средства будут направлены в Украину на помощь пострадавшим от российской агрессии украинским детям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Шахтер Греция Вторжение России в Украину
LITE
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку