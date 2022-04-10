На благотворительном матче "Шахтера" в Греции выложили 176 игрушек в память об убитых детях в Украине (фото)
Во время благотворительного матча "Шахтера" с греческим "Олимпиакосом" на трибунах было выложено 176 игрушек в память о каждом ребенке, которого убили россияне в Украине. А футболисты донецкой команды играли с названиями 10 городов-героев вместо фамилий на своих футболках.
Об этом сообщается в официальных соцсетях "Шахтера".
Как известно, 9 апреля на стадионе в Пирее прошел первый матч ФК "Шахтер" Рината Ахметова в рамках благотворительного тура Shakhtar Global Tour for Peace с местным "Олимпиакосом". Шахтер уступил 0: 1.
На футболках игроков были названия украинских Городов-Героев, которые оказывали ожесточенное сопротивление российским оккупантам: Мариуполь, Ирпень, Буча, Волноваха, Гостомель, Харьков, Николаев, Чернигов, Херсон и Ахтырка.
Как сообщалось, "Шахтер" проведет цикл благотворительных игр. Все собранные средства будут направлены в Украину на помощь пострадавшим от российской агрессии украинским детям.