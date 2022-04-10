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На благодійному матчі "Шахтаря" в Греції виклали 176 іграшок в пам'ять про вбитих дітей в Україні (фото)

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Неділя 10 квітня 2022 12:32
На благодійному матчі "Шахтаря" в Греції виклали 176 іграшок в пам'ять про вбитих дітей в Україні (фото) Фото: на благодійному матчі "Шахтаря" в Греції виклали 176 іграшок в пам'ять про вбитих дітей в Україні (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Під час благодійного матчу "Шахтаря" з грецькім "Олімпіакосом" на трибунах було викладено 176 іграшок в пам'ять про кожну дитину, яку вбили росіяни в Україні. А футболісти донецької команди грали з назвами 10 міст-героїв замість прізвищ на своїх футболках.

Про це повідомляється в офіційних соцмережах "Шахтаря".

Як відомо, 9 квітня на стадіоні в Піреї відбувся перший матч ФК "Шахтар" Ріната Ахметова у рамках благодійного туру Shakhtar Global Tour for Peace з місцевим Олімпіакосом. Шахтар поступився 0:1.

На футболках гравців були назви українських Міст-Героїв, які чинили запеклий опір російським окупантам: Маріуполь, Ірпінь, Буча, Волноваха, Гостомель, Харків, Миколаїв, Чернігів, Херсон та Охтирка.

На благодійному матчі &quot;Шахтаря&quot; в Греції виклали 176 іграшок в пам'ять про вбитих дітей в Україні (фото)На благодійному матчі &quot;Шахтаря&quot; в Греції виклали 176 іграшок в пам'ять про вбитих дітей в Україні (фото)

Як повідомлялось, "Шахтар" проведе цикл благодійних ігор. Усі зібрані кошти будуть спрямовані в Україну на допомогу постраждалим від російської агресії українських дітям.

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Шахтар Греція Вторгнення Росії до України
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