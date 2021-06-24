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Била и издевалась над детьми: скандальная стоматолог из Ровно снова принимает пациентов

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Ровно, Четверг 24 июня 2021 10:02
Била и издевалась над детьми: скандальная стоматолог из Ровно снова принимает пациентов В Ровно снова работает стоматолог, которая била детей (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Детский стоматолог из Ровно, которую в феврале 2021 года обвинили в избиении маленьких пациентов, спокойно продолжает свою практику и записи у нее расписаны на месяц вперед.

Об этом сообщили в издании "Четвертая власть".

Стоматолог Инна Кравчук спокойно принимает пациентов и как выяснилось, у нее даже много клиентов. Ближайшая свободная запись у врача на 2 июля. Стоит отметить, что она обслуживает пациентов как на платной основе, так и бесплатно. Первая консультация обычно у нее бесплатная, а потом она берет с пациентов не менее 400 гривен за прием.

В феврале в Ровно разгорелся дикий скандал, так как родители малышей начали обращаться в полицию с заявлениями об избиении детей на приеме у стоматолога. Видео с издевательствами появились в соцсетях и родители начали узнавать среди пострадавших своих детей.

В полиции завели уголовное дело и начали проверять все данные. Было подозрение, что стоматолог работала без лицензии. Стоит отметить, что женщина отрицала все обвинения и утверждала, что никогда не поднимала руку на маленьких пациентов.

Однако, сейчас врач снова работает на прежнем месте и в прокуратуре сообщили, что она имеет на это право.

"Суд, в пределах указанной квалификации, не мог запретить ей работать. И в отношении лицензии: была проверка и у врача, с ней все хорошо", - отметили в прокуратуре.

Юристы подтверждают, что по закону нет оснований ограничить профессиональную деятельность 29-летней Инны Кравчук, если она не выполняет административно-распорядительные функции и не является служебным лицом.

Напомним, ранее мы писали о том, что скандальная стоматолог из Ровно работала без лицензии.

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