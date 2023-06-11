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У бік Землі летить небезпечний подвійний астероїд, розміром із хмарочос: що про нього відомо

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Неділя 11 червня 2023 15:34
У бік Землі летить небезпечний подвійний астероїд, розміром із хмарочос: що про нього відомо У бік Землі летить величезний астероїд (фото: pixabay com)
Автор: Анна Шиканова

Великий подвійний астероїд летить у бік Землі й на максимальну відстань до нашої планети він наблизиться у понеділок, 12 червня. Назва цього астероїда XD 1994 - за роком, коли його вперше було виявлено.

Що відомо про цей астероїд і чи є загроза для мешканців Землі, розповіли у Live Science.

За даними вчених, величезний астероїд з розмірами хмарочоса пролетить у максимальній близькості від Землі в ніч з 11 на 12 червня.

Астероїд XD 1994 має розміри діаметром від 370 до 830 метрів, що робить його схожим з хмарочосом Бурдж-Халіф у Дубаї, найвищою будовою на планеті. Точніший розмір з'ясувати не вдалося, оскільки камінь дуже тьмяний і погано відбиває сонячне світло.

Спостереження показали, що це космічне тіло складається з двох частин – великого астероїда та маленького, що обертається навколо великого. За це вчені назвали цей астероїд – подвійним.

Відомо, що він пролетить на відстані 3,1 млн кілометрів від Землі, що перевищує у 8 разів середню відстань між Землею та Місяцем. І це максимально близька відстань, яка робить цей астероїд потенційно небезпечним.

Будь-який космічний об'єкт, у якого розміри понад 160 метрів і які наближаються ближче ніж на 7,5 млн км до Землі, вважаються потенційно небезпечним.

Траєкторію польоту астероїдів вчені обчислюють лише приблизно, і будь-яке відхилення може призвести до того, що об'єкт полетить за іншим, небезпечнішим курсом.

За даними NASA, вперше цей астероїд був помічений 2 грудня 1994 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відбувається з тілом людиною у космосі.

А ще розповідали про те, що у NASA провели пряму трансляцію Марса.

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