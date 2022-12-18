У Берліні обшукали резиденцію "Наріка": вилучили близько півмільйона доларів та колекцію елітних хронографів

Німецькі правоохоронці здійснили обшук в берлінській резиденції Олександра Петровського, який раніше через суд домагався заборонити називати його кримінальним авторитетом на прізвисько "Нарік".

Про це повідомляє Dетектив-Info.

Повідомляється, що обшук проводився в рамках розслідування кримінальної справи за обвинуваченнями на адресу Петровського у відмиванні коштів.

За результатами здійснених оперативно-розшукових заходів було виявлено та вилучено понад 450 тис. дол., а також колекцію елітних хронографів.

Згідно з робочою версією німецьких слідчих, Петровський вважається лідером організованого злочинного угруповання Дніпра, що спеціалізується на скоєнні насильницьких та економічних злочинів.

Зокрема, Петровському приписують контроль над розгалуженою мережею шахрайських call-центрів, дотичність до процесів незаконного видобутку бурштину, нафти і газу, використання корупційних схем задля привласнення державних ресурсів в Україні, а також візію емісара від так званих "злодіїв в законі" в процесі легалізації грошей, здобутих злочинним шляхом.

Відомо, що на момент здійснення обшуку правоохоронцям не вдалося перестріти Петровського особисто.