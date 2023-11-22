Бардаш станцював на фоні Київського вокзалу: як зараз виглядає продюсер-зрадник

Співак і продюсер українського походження Юра Бардаш, який напочатку повномасштабного вторгнення втік у Росію і звідти транслює пропагандистські меседжі щодо українців, станцював на фоні Київського вокзалу у Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кліп Бардаша на пісню "Эмигрант".

У ролику видно, що Бардаш зараз виглядає не найкращим чином. Можливо, це пов’язано з його наркотичною залежністю.

Кадри з відео на пісню "Эмигрант"

На відео він блукає вулицями свого нового рідного міста і танцює на фоні Київського вокзалу - пасажирського термінала станції Москва-Пасажирська-Київська, що є одним з десяти залізничних вокзалів російської столиці.

Кадри з відео на пісню "Эмигрант"

У самій пісні Бардаш співає, що він "емігрант, нє прізнаний талант".

Зауважимо, що у своєму Telegram-каналі "Философия Бардаша", де він регулярно вихваляє Путіна, скаржиться на українців і поводить себе, як типовий шовініст, написав, що сам себе він "емігрантом не відчуває ніде, де спокійно може говорити рідною мовою".

Також він вчергове висловив впевненість, що колись українці і росіяни будуть "дружним міцним одним неподільним".

Бардаша "попаяло" в Росії (фото: Telegram-канал "Философия Бардаша")

Варто зазначити, що нова пісня Бардаша зроблена у стилі хіта українського виконавця Міші Крупіна "Красный бархат", з яким продюсер колись співпрацював.

А сюжет кліпу "Эмигрант", по суті, злизаний з виднограю "Облака" того ж Крупіна.

Кадр з кліпу "Облака"