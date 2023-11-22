Бардаш станцював на фоні Київського вокзалу: як зараз виглядає продюсер-зрадник
Співак і продюсер українського походження Юра Бардаш, який напочатку повномасштабного вторгнення втік у Росію і звідти транслює пропагандистські меседжі щодо українців, станцював на фоні Київського вокзалу у Москві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кліп Бардаша на пісню "Эмигрант".
У ролику видно, що Бардаш зараз виглядає не найкращим чином. Можливо, це пов’язано з його наркотичною залежністю.
Кадри з відео на пісню "Эмигрант"
На відео він блукає вулицями свого нового рідного міста і танцює на фоні Київського вокзалу - пасажирського термінала станції Москва-Пасажирська-Київська, що є одним з десяти залізничних вокзалів російської столиці.
Кадри з відео на пісню "Эмигрант"
У самій пісні Бардаш співає, що він "емігрант, нє прізнаний талант".
Зауважимо, що у своєму Telegram-каналі "Философия Бардаша", де він регулярно вихваляє Путіна, скаржиться на українців і поводить себе, як типовий шовініст, написав, що сам себе він "емігрантом не відчуває ніде, де спокійно може говорити рідною мовою".
Також він вчергове висловив впевненість, що колись українці і росіяни будуть "дружним міцним одним неподільним".
Бардаша "попаяло" в Росії (фото: Telegram-канал "Философия Бардаша")
Варто зазначити, що нова пісня Бардаша зроблена у стилі хіта українського виконавця Міші Крупіна "Красный бархат", з яким продюсер колись співпрацював.
А сюжет кліпу "Эмигрант", по суті, злизаний з виднограю "Облака" того ж Крупіна.
Кадр з кліпу "Облака"
Раніше ми повідомляли, що продюсер Бардаш радіє обстрілам України та збирається на Донбас "за звуками свого регіону".
Також Бардаш заявляв, що розкручує українських артистів, які проживають на окупованих територіях Луганської та Донецької областей.