Бальзами не допомогають? Косметолог назвала засіб від сухості губ, який врятує на 100%

Сухі та потріскані губи - це дуже неприємна проблема, яка може переслідувати протягом року. Що ж робити, коли бальзами для губ не допомогають?

Який бюджетний засіб вас врятує, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok українського косметолога.

Що допоможе при сухості губ?

Так, український косметолог Інна радить мазь з ланоліном.

"Зволожує та забирає сухість, загоює ранки та тріщинки, можна використовувати щодня та підійде повністю для всієї родини", - повідомила вона.

За словами експертки, маленької баночки вистачить дуже на довго.

Інші поради при сухості губ

Використовуйте зволожуючі засоби

Наносьте бальзам для губ або зволожуючий крем на губи кілька разів на день. Важливо вибрати засіб без алкоголю та з оліями або восками, які допомагають утримувати вологу.

Пийте достатньо води

Вода важлива для гідрації тіла, включаючи шкіру та губи. Спробуйте пити більше води протягом дня.

Уникайте облизування губ

Це може здатися логічним способом, але слина може висушувати шкіру. Краще використовуйте бальзам або зволожуючий крем.

Захищайте губи від вітру та сонця

Холодний вітер та сонячні промені можуть погіршити сухість губ. Носіть шапку або шарф, щоб захистити губи від вітру, і наносьте бальзам з SPF, якщо ви плануєте провести багато часу на сонці.

Якщо проблема триває або сильно бентежить, консультуйтеся з дерматологом або лікарем. Вони зможуть порадити більш спеціалізовані засоби або визначити, чи не є сухість губ частиною більшої проблеми зі шкірою чи здоров'ям.