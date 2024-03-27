Балотувався у Київраду та шукав наречену в шоу "Одруження наосліп": київський адвокат скоїв моторошний злочин

На початку червня 2022 року на насосній станції поблизу села Нові Безрадичі біля Києва рибалка знайшов у воді валізу. Він витягнув її на берег і відчув неприємний запах. До чоловіка підійшов працівник станції й вони разом викликали поліцію. У валізі знайшли розчленований труп жінки.

Хто скоїв страшний злочин та як відбувалося розслідування, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Lviv.Media.

Кому належало тіло

Слідчі не змогли встановити причину смерті жінки, бо тіло було зруйноване, а частина внутрішніх органів взагалі була відсутня. Щоб з'ясувати особу загиблої, поліція оприлюднила детальний опис знайдених у валізі речей. Згодом до поліції звернулася жінка й повідомила, що її подруга мала схожу брендову сукню і недавно з нею пропав зв'язок.

Жінку ідентифікували й взнали, що вона проживала в дачному будинку в селі Старі Безрадичі. Але мешкала вона там не сама - її співмешканцем був 36-річний столичний адвокат Петро Бігун.

Поліція одразу запідозрила його у скоєнні злочину, але це потрібно було ще довести. При обшуку в його квартирі, де він на той момент проживав, у морозильній камері знайшли людські органи: язик, нирки, матку та серце.

Бігун сказав, що не знає, що це за органи та запевняв, що вони могли залишитися від попередніх жильців. Або їх підкинула поліція. Але експертиза показала, що це органи жінки, яку знайшли у валізі. Крім того, в адвоката знайшли банківську карту покійної, якою він користувався.

Поліція знайшла свідка

Згодом знайшовся свідок, який рибалив на ставку й одного вечора чув звук велосипеда, а потім побачив чоловіка з валізою, який підійшов до берега і щось викинув в очерет. Оскільки було темно, то свідок не побачив, що саме викинув чоловік. Однак валіза залишилася з ним, він сів на велосипед та поїхав далі.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, камери відеонагляду фіксували, як після зникнення жінки Бігун кілька днів поспіль виносив з будинку підозрілі речі та викидав їх у сміттєві баки в різних місцях.

Поліція припустила, що чоловік порізав труп жінки на шматки й ночами розвозив рештки по смітниках Обухівщини. Звісно, що цих речових доказів не знайшли.

Що відомо про жінку

Син убитої розповів, що його 39-річна мати проживала у Польщі, але на початку повномасштабної війни повернулася в Україну. Сама вона родом була з Краматорську. Через деякий час вона почала жити разом з адвокатом Петром Бігуном.

Синові вона сказала, що вони друзі й разом займаються йогою. Востаннє син поговорив з матір'ю 29 травня 2022 року. Згодом від знайомих він дізнався, що поліція шукає його матір, а коли він до них звернувся, йому показали валізу та тіло.

Бігун свою причетність до злочину заперечував. Він розповів, що з покійною познайомився на початку 2022 року у соцмережах. Жінка повідомила, що не має де жити й він запропонував їй житло у заміському будинку.

А потім адвокат нібито зустрів іншу жінку і вони зі співмешканкою вирішили розійтися. Жінка ходила кудись в ліс і ймовірно на зустріч з колишнім чоловіком. Бігун казав, що вона хотіла поїхати за кордон або повернутися до колишнього. Він додав, що пропонував їй викликати таксі, але вона відмовилася і пішла з будинку.

Більше він її не бачив і не телефонував, бо не має звички дзвонити колишнім. Через кілька днів він також виїхав з будинку та перебрався в орендовану квартиру в Ірпені. А карткою користувався, бо на неї приходили його гроші.

Як проходив суд

Бігун на суді пояснити зберігання внутрішніх органів вбитої у морозилці не зміг. Доказів, що вони були підкинуті, суду не надав. А сусіди підтвердили, що обвинувачений та потерпіла протягом тривалого часу проживали разом.

Крім того, у будинку, де пара проживала, а саме в душовій кабіні виявили фрагменти хрящової тканини потерпілої та її кров.

Слідчі також перевірили камери відеоспостереження у садовому товаристві, де знаходиться будинок. Доказів, що потерпіла самостійно покинула будинок і поїхала до Києва, не знайшли. Тому вони були впевнені, що вбивство жінки сталося в період спільного проживання.

Суд також врахував поведінку Бігуна після скоєння вбивства - він залишив місце проживання, змінив номер мобільного телефону та підтвердив використання банківської картки потерпілою вже після її смерті.

Його визнали винним у скоєнні страшного злочину та засудили до 15 років ув'язнення. Варто також додати, що свідоцтво на зайняття адвокатською діяльністю Бігун отримав у грудні 2021 року.

Петро (Бенджамін) Бігун (скриншот)

Що відомо про Петра Бігуна

За даними руху "Чесно" Бігун народився 12 липня 1985 року в місті Дудинка Красноярського краю.

Раніше Петро (Бенджамін) Бігун був учасником телешоу "Одруження наосліп" - 7 випуску 5 сезону. Він "шукав ідеальну жінку, з якою зможе створити ідеальне життя". Після завершення зйомок він розійшовся з партнеркою, яку йому обрали продюсери шоу. Епізод, який вийшов 2019 року, видалили з YouTube - ймовірно після арешту Бігуна.

У 2019-2020 роках балотувався до Київської міської ради як самовисуванець та до парламенту від партії "Правий сектор"

До того він працював на посаді слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва. Але цю посаду він втратив, бо його викрили на службовому підробленні - він вніс завідомо неправдиві відомості про те, що два автомобілі є речовими доказами у кримінальному провадженні.

У 2017 Бігун уклав угоду про визнання винуватості та отримав умовний строк.

Як повідомляв проєкт "Наші гроші", у тому ж 2017 році Бігун в результаті рейдерської атака став формальним власником великого торгово-розважального центру Victoria Gardens у Львові, а ще отримав у подарунок квартиру в Києві й взяв нібито у борг 1,85 млн грн від генерала-майора СБУ часів Януковича Дмитра Білоуса.