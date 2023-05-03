Багатодітна мати з Маріуполя отримала житло у Дніпрі, яке облаштував Фонд Ахметова

У підвалі в Маріуполі вони провели 17 довгих та страшних днів. Євгенія, три її доньки та мама виживали, харчуючись лише підсмаженим на вогнищі замороженим тістом. Вони покинули свій дім, але не залишилися без допомоги - днями родина отримала ключі від нового житла у Дніпрі, облаштувати яке допоміг Фонд Ріната Ахметова.

Історією Євгенії та її сім’ї поділився амбасадор музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова, актор та ведучий Олексій Суханов.

"Почала літати авіація. І вдень, і вночі. Ти готуєш їсти біля під’їзду, біля підвалу, а тут вже летить. Кинути готувати, залишивши дітей без нічого? І не знаєш, що робити. І вночі лежиш і думаєш: "Боже, дожити б до ранку“. Багато людей не доживало до ранку, бо складалися будинки", - розповіла Євгенія Олексію.

Коли чоловік Євгенії загинув від обстрілів, жінка з сім'єю вирішила будь-що виїжджати з Маріуполя. Для її 77-річної мами Віри та дорога стала найстрашнішою у житті. Але і мама, і донька готові знову пройти складний шлях заради повернення до українського Маріуполя. А поки їхній дім буде у Дніпрі.

Фонд Ріната Ахметова став партнером пілотного проекту тимчасового соціального житла для маріупольців #ЯМаріупольЖитло. У Дніпрі фонд взяв на себе оснащення зон спільного користування, від іграшок у дитячій кімнаті до меблів і техніки у холлі, коворкінгу і кухні.

Протягом року близько 4000 найнезахищеніших маріупольців зможуть отримати таке житло у різних містах країни. Щоб подати заявку, зверніться до Маріупольської міської адміністрації або в центри "ЯМаріуполь".