Азовское море постигла аномалия: в сети появилось видео

Азовское море высохло (Коллаж РБК-Украина)

В Азовском море из-за аномалии не стало воды на полтора километра

Азовское море оказалось в некоторых частях высушенным, так как из-за природных катаклизмов, а именно ветра, его постигла аномалия. Об этом сообщают в Telegram-канале Life shot. Таким образом Азовское море на территории России превратилось на определенной части в пустыню.

"Азовское море превратилось в пустыню. Из-за сильнейших ветров береговая линия в Таганрогском заливе отодвинулась вглубь на несколько километров", - сказано в подписи к видео.

Аномалия на Азовском море (YouTube)

В ролике показано, как люди, которые пришли на мель, очень радуются тому, что море высохло. Отмечается, что это жители российского города Таганрога. Отметим, что воды нет приблизительно на 1,5 километра. На ее месте остался ил и песок, которые замерзли из-за сильного мороза.

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