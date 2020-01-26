Автор 1000 гола на ЧМ: умер легендарный футболист "Человек-Змея"

Умер легендарный футболист (Фото: pixabay.com)

Скончался двукратный вице-чемпион мира по футболу

Роб Ренсенбринк умер в возрасте 72 лет после продолжительной болезни мышц. Экс-форварда "Оранжевых", который дважды становился вице-чемпионом мира в 1974-м и 1978-м годах и бронзовым призером чемпионата Европы в 1976-м году, называли легендой сборной Нидерландов по футболу.

На клубном уровне Ренсенбринк трижды выходил в финал Кубка кубков и дважды выигрывал этот трофей. Он выступал за амстердамский ДВС, Брюгге, Андерлехт, Портленд Тимберс и Тулузу. Форвард - автор 1000-го гола на чемпионатах мира.

Как говорится в сообщении Королевского футбольного союза Нидерландов, Ренсенбринк страдал от тяжелого заболевания мышц с 2012 года.

В сборной спортсмен дебютировал 30 мая 1968 года в возрасте 18 лет, а свое последнее выступление в футболке "Оранжевых" провел в отборочном матче чемпионата Европы 1980 года со сборной Польши 2 мая 1979 года.

Из-за его неподражаемого стиля игры, "выкрутасы" с мячем, блестящую технику и скорость Ренсенбринка прозвали "Человек-Змея" - Het Slangenmens.

Роб Ренсенбринк (Фото 1974 года / Algemeen Nederlands Fotopersbureau (ANEFO)

Всего же за сборную Нидерландов Ренсенбринк, которого также называли еще и "Вторым Кройфом" - в честь Хендрика Йоханнеса Кройфа, признанного одним из лучших футболистов XX века - провел 46 матчей, в которых забил 14 голов.

Роб являлся обладателем Серебряного мяча (1976 г.), Бронзового мяча (1978 г.), входил в список ФИФА 100, был признан футболистом года в Европе по версии Onze Mondial в 1976 году, третьим футболистом года в Европе по версии Onze Mondial в 1978 и 1979 годах, становился футболистом года в Бельгии в 1976 году, лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии в 1973 году и лучшим бомбардиром в истории Кубка обладателей кубков УЕФА (25 голов).

Роб Ренсенбринк (Фото: orissapost.com)

Добавим, что Ренсенбринк также вошел в историю мирового футбола как человек, который допустил обидный промах и не стал чемпионом мира в финале Кубка мира в решающем матче против Аргентины в 1978 году - форвард ворвался во вратарскую площадку команды соперников, ударил по мячу и... попал в штангу.

Роб Рензенбринк в финале чемпионата мира 1978 года против сборной Аргентины (Фото: ANP / nos.nl)