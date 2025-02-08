Астропрогноз на 8 лютого. Що треба зробити цього дня, аби покращити життя

У суботу, 8 лютого, настане енергетично потужний період. І для того, аби правильно його використати, слід врахувати важливі поради та правила.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала повний прогноз на цю суботу.

Прогноз астропогоди на 8 лютого

"До 12:04 життєві сили в організмі людини можуть почати фонтанувати. Спрямуйте їх на зміцнення стосунків у родині, благоустрій житла. А на період після 12:04 варто планувати великих інтелектуальних і фізичних навантажень", - розповіла Соловйова.

"Доба після 12:04 - один з найбільш енергетично потужних періодів. В організмі просинаються потужні сили, якщо не вміти керувати ними, можна нашкодити собі та своєму здоров’ю. Усі справи потребують максимального усвідомлення, зібраності та ретельності", - додала вона.

Цього дня необхідна підвищена обережність, доводьте все розпочате до логічного завершення. Астролог радить братися за справи лише за умови, що ви усвідомлюєте весь процес від початку до фіналу.

"Піклуйтесь про близьких людей, робіть подарунки, даруйте радість оточуючим. День можна присвятити майновим справам, грошам, допомозі іншим. Чоловіки мають зробити подарунки жінкам", - зазначила Соловйова.

Окрім цього, 8 лютого - початок Джая (Бхаімі) екадаші. Це, розповіла астролога, день посту, який за ведичною традицією настає на одинадцятий день після Молодика, під час індуїстського місяця Магха (січень-лютий за григоріанським стилем). Вважається, що дотримання рекомендацій цього дня полегшує важкий тягар матеріального існування.

"Цей період несе у собі ідею любовного служіння, цілком протилежну ідеї сексуального задоволення. Правила та обмеження існують для того, щоб залучити людину до чистої діяльності. А це - усвідомленість вічності духовного блаженства та тимчасовості матеріальних насолод, уміння бачити сенс і цінність у служінні всьому живому (людям, тваринам, рослинам) і силам природи", - пояснила Соловйова.



Гороскоп на 8 лютого (ілюстративне фото: freepik.com)

Астролайфхаки на суботу

Через загальний фон доби не слід планувати нові справи та важливі рішення.

До того ж 8 лютого - день Сатурна, планети мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми. Астрологи ще називають його "великим нещастям".

Соловйова нагадала, що Сатурн може влаштувати випробування. А ті, хто гідно перенесе всі перевірки на міцність, отримають щедру нагороду.

"Збалансувати дію Сатурна можна правдивими вчинками, турботою про інших, працьовитістю. Приділіть час домашнім справам, самовдосконаленню, дотримуйтесь режиму, дбайливо, з повагою ставтесь до свого та чужого часу", - резюмувала астролог.