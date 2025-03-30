Астропрогноз на 30 березня: що заборонено робити і які кольори вбережуть від негативу

У неділю настає день Сонця, а Місяць опиниться в руйнівному градусі. І це може суттєво вплинути на важливі справи.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова зробила прогноз на сьогодні, 30 березня.

Прогноз астропогоди на 30 березня

"Ще діє коридор затемнень. Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні, далеких подорожей", - нагадала астролог.

"Період пізнання потаємного, самоаналізу, медитації, звільнення від страхів. Уникайте конфліктів і спалахів емоцій. Можна продовжувати планувати, розробляти стратегії, тактики, накопичувати сили. У цей період загострюється інтуїція: за відчуттями можна легше, ніж зазвичай, визначити, з ким варто спілкуватися, а з ким ні, яка їжа корисна, а яка - ні", - додала вона.

Соловйова радить бути щедрими, можна робити подарунки та займатися благодійністю. Можна давати гроші у борг.

"Символічним управителем 30 березня є Сонце. Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, які стосуються дії денного світила: дозвілля з дітьми, різноманітні розважальні та азартні ігри, виступи перед аудиторією, романтичні пригоди. Підсилити сонячну енергію можна помаранчевим, золотистим, жовтим кольорами", - наголосила експерт.

Окрім цього, 30 березня, з 10:35 до 12:09 за київським часом, Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у руйнівному градусі Овну.

"В Овні цей градус дає багато ворогів, поразку, перепони, пастки, заздрість, лицемірство, нахабство, злісність, окультні здібності, підступність, мстивість, нестійкість характеру, слабку волю, неприємності, погані звички та погані компанії", - попередила астролог.

Також не слід забувати про ретроградність Меркурія та Венери. Важливі переговори, нові угоди та фінансові справи краще перенести на інший період.

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