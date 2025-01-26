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Астропрогноз на 26 січня. Які кольори принесуть успіх та чому заборонено залишатися на самоті

Неділя 26 січня 2025 08:25
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Астропрогноз на 26 січня. Які кольори принесуть успіх та чому заборонено залишатися на самоті Головні правила цієї неділі (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Катерина Соловйова

Ця неділя, 26 січня, буде сприятливою для творчості. Втім, певні справи слід переносити на інший день.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що обіцяє прогноз на 26 січня.

Прогноз астропогоди на 26 січня

"Сприятливий день для творчості та інтелектуальної праці. Не можна проводити час наодинці, у турботі лише про свої інтереси, конфліктувати з оточуючими. Утримайтесь від вживання алкоголю, уникайте відкритого вогню. Порушення рекомендацій дня може погано позначитися на здоров’ї", - попередила Соловйова.

"Ця неділя - день отримання таємних знань, колективних справ та допомоги іншим. Також цю добу пов'язано з рівновагою, переходом на інший рівень. Позбавтесь від інстинкту власника, усвідомте відповідальність за кожен вчинок. Бажано повертати борги", - додала вона.

Окрім цього, на 26 січня не варто планувати нові справи та важливі рішення. Окрім цього, бажано не призначати на цей день хірургічні та стоматологічні операції.

До того ж Марс все ще перебуває в ретроградній фазі. І це може погано вплинути на справи, які пов'язано з початком чогось нового та придбанням коштовних речей.
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Гороскоп на 26 січня (ілюстративне фото: freepik.com)

Астролайфхаки на п'ятницю

Управителем 26 січня є Сонця. Через загальний фон доби краще не братися за справи, які стосуються дії денного світила. Йдеться про публічні виступи, романтичні вчинки, активності з дітьми, розважальні або ж азартні ігри.

Можна відвідувати концерти, шоу, вистави. Також астролог радить присвятити час улюбленим заняттям. Не забувайте про хобі та творчість.

"Можна підсилити сонячну енергію, використовуючи в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори, застосовуючи символи денного світила (соняшник, лев), носити прикраси із золота, поласувати апельсинами", - резюмувала Соловйова.

Нагадаємо, раніше стало відомо, яким знакам Зодіаку пощастить у лютому.

Окрім цього, Таро-гороскоп на неділю обіцяє ключі від щастя чотирьом знакам Зодіаку.

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