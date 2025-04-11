Астропрогноз на 11 квітня: що нам принесе день небезпечних градусів та кармічних боргів

11 квітня на нас чекають перевірки на міцність, а ще - шанс розправитися з кармічними боргами. Втім, не слід забувати й про руйнівні градуси.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова склала прогноз на день й дала важливі поради.

Прогноз астропогоди на 11 квітня

"День сприяє тим, хто знаходиться у скрутному становищі. Допомагайте оточуючим, проявляйте благородство та гідність. Більше прислухайтесь до інтуїції, відслідковуйте негативні думки, звільняйтесь від залежностей", - розповіла Соловйова.

До 18:25 астролог радить врахувати такі поради:

не рекомендовано голодувати

енергія дня допоможе звільнитися від вантажу минулого, полегшити важкість кармічних боргів

якщо вирішити старі проблеми, в організмі з’являться нові сили.

пасивність несприятлива

день накопичення інформації, координування роботи логічної та творчої півкуль головного мозку

корисна групова робота, обговорення спільних проблем, обмін інформацією

активуються процеси омолодження організму.

11 квітня - день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Астрологи також називають її "малим щастям".

Через загальний фон доби краще не ініціювати нові активності, за які відповідає ця планета. Йдеться про фінансові справи, нові знайомства, бізнес, оновлення власного іміджу та дизайну квартири, нові косметологічні, пластичні та хірургічні процедури, зловживання незнайомою їжею.

"З 18:44, 11 квітня, до 19:12, 12 квітня, Сонце буде у руйнівному градусі Овну. Руйнівний градус - це градус жертовної перевірки. В Овні цей градус дає багато ворогів, поразку, перепони, пастки, заздрість, лицемірство, нахабство, злісність, окультні здібності, підступність, мстивість, нестійкість характеру, слабку волю, збитки, неприємності, погані звички та погані компанії", - попередила астролог.

"Найбільшу небезпеку становлять гординя, страх і невміння володіти своїми емоціями, особливо в екстремальній ситуації. Не призначайте на цей період важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Сонця", - резюмувала вона.