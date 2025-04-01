Астропрогноз на 1 квітня. Що треба робити у вівторок, аби досягти успіху

1 квітня настане день Марсу, а тому чимало справ варто перенести. Втім, якщо дослухатися до інтуїції, кожен може отримати шанс на щастя.

Прогноз астропогоди на 1 квітня

"День астрального очищення та пробудження. У цей період ми отримаємо те, на що заслужили. Можливі ситуації вибору між добром і злом. Не варто піддаватися смутку та проявляти впертість. У спілкуванні можуть проявлятись нерішучість і розгубленість", - розповіла Соловйова.

"Негативна енергія, проявлена цього дня, призведе до погіршення здоров’я. Слідкуйте за своїми думками та словами аби зберегти впевненість у своїх силах. Позитивний настрій та віра в успіх допоможуть досягти бажаного результату. Робіть усе, покладаючись на інтуїцію, зібраність і зосередженість. Корисні прогулянки на природі. Добре займатись домашніми справами або відпочити у родинному колі", - зазначила вона.

Символічним управителем 1 квітня є Марс, наголосила астролог. Через загальний фон доби не ініціюйте нових активностей, пов’язаних з оформленням на нову роботу, придбанням або ремонтом автомобіля, побутової техніки, далекими подорожами, понаднормовими навантаженнями на роботі, першим у житті використанням зброї.

"Не підсилюйте марсіанську енергетику, використовуючи червоний колір і його відтінки. Не зловживайте гострими стравами, м’ясом, алкоголем. Не пораньте інших навіть словом. Не переглядайте агресивний контент (новини, відео, світлини). Пробачайте тих, хто вас образив і в жодному разі не ображайте самі. Можна давати відсіч у відповідь на агресію у свій бік, проходити курс прийому вітамінів для підтримки енергії в організмі", - радить Соловйова.

Ще діє "Коридор затемнень". Також астролог нагадала про ретроградність Меркурія та Венери.

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