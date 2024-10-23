Астрологічний прогноз на 23 жовтня. Які справи приречено на невдачі, а які принесуть успіх

У середу, 23 жовтня, настає день непростих емоцій. Певні справи здатні принести успіх, але є й такі, які не зможуть вас потішити.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, до чого готуватися у середу.

Прогноз астропогоди на 23 жовтня

"Сприятливий час для нових справ і важливих рішень, стоматологічних і хірургічних втручань, зміни місця роботи, нових знайомств, укладання угод, поїздок, пригод. Небезпечні прояви брехні, лестощів і підлабузництва: вони дають вигоду за рахунок відмови від принциповості, але про це стане швидко відомо та зруйнує авторитет", - розповіла Соловйова.

"Період руху вперед, час для рекордів і подвигів. Активний, творчий день хоробрості, добровільної жертви, наполегливості у досягнені мети, революційних перебудов, вміння досягати тріумфу та перемоги. Треба бути чесним і справедливим навіть у дрібницях", - додала вона.

Сприятливий день для політиків, реформаторів, шоуменів і продюсерів. Корисними будуть групові заняття, масові зібрання, колективне обговорення проблем. Успіх можуть принести справи, пов’язані з відповідальністю та обов’язком.

Гороскоп на 23 жовтня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на середу

"23 жовтня - день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання.

Уникайте зайвих балачок, пліток і дезінформації, слідкуйте за речами аби не загубити їх. Можливі обман та шахрайство", - попередила Соловйова.

"На цей день можна планувати переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення важливих платежів. Гарний час для спілкування з братами та сестрами, а також - для з’ясування стосунків з сусідами", - додала вона.

Для того, аби підсилити енергетику Меркурія, спробуйте застосувати бджолиний віск і вироби з нього (косметику на його основі, продукти харчування тощо) або просто запалити свічки з нього.