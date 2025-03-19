Астрологічний прогноз на 19 березня. Які сюрпризи для нас готує ретроградні Венера та Меркурій

Ця середа, 19 березня, стане днем особливих подій, адже в ретрограді одразу дві планети. Окрім цього, наближається новий астрологічний рік.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова зробила прогноз на сьогодні й дала важливі поради.

Прогноз астропогоди на 19 березня

"Діє коридор затемнень. П’ятий нульовий сонячний день. Нульові дні (або дні Дельфіна) передують початку нового астрологічного року, коли варто приділити час підбиттю підсумків, прощанню з усім віджилим і непотрібним, обнуленням, суворим постом, терпінням та емоційною рівновагою", - пояснила Соловйова.

"Не перенапружуйте зір. Справи можуть принести неочікувані та незаплановані підсумки. Енергетика доби дає силу для духовної еволюції та прозріння. У цей день можна легко відкинути усі сумніви та піднятися на вищий ступінь розвитку. Долайте гординю, зарозумілість, буркотливість, диктаторство. Це серйозний період, його енергія потребує негайного виходу", - зазначила вона.

19 березня, розповіла астролог, настає день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання. Тому варто уникати зайвих балачок, пліток і дезінформації, слідкуйте за речами аби не загубити їх.

"На ретро Меркурії ефективно повертатися до попередніх проєктів, відновлювати спілкування з колишніми знайомими, перездавати іспити, подорожувати туди, де колись вже бували, розпочинати пошуки загублених речей, повертати клієнтів, аналізувати, збирати потрібну інформацію, вивчати та досліджувати різноманітні ситуації. Гарний час для спілкування з братами та сестрами", - радить Соловйова.

Підсилити енергетику Меркурія допоможуть бджолиний віск і вироби з нього. Також не варто забувати, що до 7 квітня ця планета буде ретроградною. Тому важливі переговори, нові угоди, відрядження, фінансові питання та з'ясування стосунків слід перенести на інший період. Окрім цього, в ретрограді перебуває Венера. Тому не варто починати нові стосунки, купувати щось коштовне та відкривати бізнес.

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