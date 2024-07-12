Ароматний must-have: 5 трендових парфумів, які точно освіжать вас цього літа

Літо - це пора року для легких, свіжих ароматів. У 2024 році зʼявилося багато трендів на парфуми, які зосереджені на природних нотах, таких як квіти, фрукти, трави та навіть овочі.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало для вас найкращі трендові аромати на цей сезон.

Квіткові аромати

Квіткові аромати завжди популярні влітку, адже хочеться додати свіжості у спекотні дні. Цей рік - не виняток. Шукайте парфуми з нотами троянди, жасмину, лаванди та флердоранжу.

Наприклад, чудовим варіантом може стати "Miss Dior Parfum" від "Dior" з жасмином, який доповнюють троянди.

Парфум "Miss Dior Parfum" від "Dior"

Фруктові аромати

Фруктові аромати - це чудовий спосіб додати трохи веселощів та кокетства у ваш літній образ. Цьогоріч приділіть увагу парфумам з екзотичними фруктами. Особливо популярний нині запах манго.

Цікавим варіантом може стати "Carioca heart" від "Jusbox". Верхні ноти парфуму: лимон, ананас, манго, приправлені краплею рому.

Парфум "Carioca heart" від "Jusbox" (фото: jusboxperfumes.com)

Трав'яні аромати

Трав'яні аромати освіжають і бадьорять, що робить їх ідеальними для спекотних літніх днів. Шукайте парфуми з нотами чебрецю, базиліку, лаванди та розмарину.

Зверніть свою увагу на парфум "L'Eau Rêvée D'Alma" від "Sisley", в якому поєднуються ноти бергамоту і базиліку разом з ірисом та кедром.

Парфум "l'eau rêvée D'alma" від "Sisley" (фото: sisley-paris.com)

Овочеві аромати

Це не те, до чого звикла більшість, але вони стають все популярнішими. Овочеві аромати можуть здатися незвичайними, але ноти городини часто використовуються для того, щоб додати свіжості та глибини композиції.

Їх можна використовувати для створення різних ефектів, від легких та повітряних до багатих та землистих. Зверніть свою увагу на композицію "Adèle" від "Marie Jeanne". У флаконі поєдналися ноти бергамоту, гальбана, листя томата, вербени і ветівера.

Парфум "Adèle" від "Marie Jeanne" (фото: mariejeanne.fr)

Нюдові аромати

Новий тренд у парфумерії, який зосереджується на створенні ароматів, які пахнуть як ваша власна шкіра, тільки краще. Ці аромати зазвичай легкі, ніжні та мускусні, і вони призначені для того, щоб підкреслити ваш природний запах, а не перекривати його.

Придивіться до аромату "Molecule 01" від "Escentric Molecules". Композиція містить лише одну молекулу - Iso E Super - яка на кожній людині пахне трохи по-різному.

Парфум "Molecule 01" від "Escentric Molecules" (фото: escentric.com)