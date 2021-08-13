Аренда квартир и комнат в городах Украины: цены стремительно пошли вверх

Арендовать квартиру или комнату в городах Украины сейчас не так уж и сложно. В условиях коронакризиса многие семьи стали перебираться поближе к родственникам или выезжать жить за город, так как у многих отпала привязка к ежедневной работе в офисе.

Перед началом учебного года в крупных городах отмечается рост цен на съемное жилье, и эксперты говорят, что только в июле цены прыгнули на 6%. И это не предел. Сколько стоит арендовать квартиры и комнаты в августе в разных городах Украины – поделились со Styler аналитики крупного портала.

Аренда в Киеве

Самый дешевый вариант в столице – это комната в Деснянском районе, от 3000 гривен. Комната на Печерске обойдется от 7500 гривен. Но в среднем, цена одной комнаты в столице – от 4500 гривен в месяц.

Однокомнатная квартира в Голосеевском районе обойдется от 11500 в месяц, две комнаты – от 15800 гривен, три комнаты – от 22000 гривен.

В Дарницком районе однушки стартуют от 11000 гривен, двухкомнатные -13500 гривен, трехкомнатные – от 16500 гривен.

В Деснянском районе однокомнатная квартира обойдется от 7000 гривен, две комнаты – от 8000 гривен, трехкомнатная – от 11000 гривен.

В Днепровском районе за однокомнатную хотят от 9000 гривен, за двухкомнатную – 11000 гривен, за трехкомнатную – 15000 гривен.

На Оболони однокомнатная обойдется от 9000 гривен, двухкомнатная от 13000 гривен, трехкомнатная – от 19000 гривен.

На Печерске однокомнатная квартира стоит 16000 гривен в месяц, двухкомнатная – 30000 гривен, трехкомнатная – от 55000 гривен.

На Подоле однокомнатная обойдется от 8800 гривен, две комнаты – от 11000 гривен, трехкомнатная – от18000 гривен.

В Святошино однокомнатная – от 7500 гривен, двухкомнатная – от 10000 гривен, три комнаты – от 13300 гривен.

В Соломенском районе от 10000 гривен за однокомнатную, от 12000 за две комнаты и от 16000 за три комнаты.

В Шевченковском районе однокомнатная от 11000 гривен, двухкомнатная от 16000 гривен, трехкомнатная – от 32400 гривен.

Аренда в Харькове

Арендовать комнату в Харькове обойдется от 2700-2800 гривен, полноценная квартира – от 5000 гривен.

Цены на аренду квартир в Харькове

Аренда в Днепре

Самые дешевые комнаты для аренды в Днепре в Новокодакском районе. Там можно найти комнату с соседями за 2200 гривен в месяц. В среднем цена по городу – от 2400 гривен, только в Центральном районе дороже – от 4000 гривен. А вот квартиры обойдутся намного дороже.

Цены на аренду квартир в Днепре

Аренда в Одессе

Арендовать квартиру в сезон в Одессе на неделю весьма сложно и дорого, а вот на долгосрочную аренду в этом городе совсем другие цены. Самая дешевая комната – в Суворовском районе, от 1000 гривен. В среднем по городу комнаты стоят от 2250 до 2800 гривен.

А вот квартиры стоят намного дороже, и цена колеблется в зависимости от района. Чем ближе к морю – тем дороже. А в отдаленном районе – на 35% дешевле.

Цены на аренду квартир в Одессе

Аренда во Львове

Комнату в городе можно снять практически в любом районе города и цены стартуют от 2500 гривен. В зависимости от месторасположения цены не сильно отличаются, в центре комната обойдется в 3200 гривен.

А вот цены за однокомнатную квартиру кусаются и не сильно отличаются от района – от 7500 до 8000 гривен.

Цены на аренду квартир во Львове