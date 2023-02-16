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Аномальна погода із перепадами: синоптик здивувала прогнозом на весну

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Четвер 16 лютого 2023 14:09
Аномальна погода із перепадами: синоптик здивувала прогнозом на весну Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні у другій половині лютого та на початку весни очікується аномально тепла. Середня температура повітря буде на кілька градусів вищою за стандартну. Однак можливі хвилі холоду з півночі.

Яку погоду навесні варто очікувати на українців, розповіла у Facebook завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Укргідрометцентру Віра Балабух.

Тепле закінчення зими

За словами фахівця, вже зараз видно, що ця зима стала значно теплішою за попередні. У січні температура повітря була на 1-5 градусів вище за норму, а на Прикарпатті та Закарпатті - навіть на 5-6 градусів вище за норму.

"Причиною такої аномально теплої погоди стала зміна клімату, зумовлена людською діяльністю, особливості атмосферної циркуляції, які спостерігалися в північній півкулі. До таких процесів відносяться Північне коливання, яке вже третій рік перебуває в негативній фазі - Ла Ніньо і впливає на погоду багатьох регіонів, та Україні також", - пояснює синоптик.

Вона додала, що вже на початку літа Північне коливання може перейти у фазу Ель-Ніньо, яка зумовить зовсім інші процеси в північній півкулі. Вплив Ла Ніньо на глобальну атмосферну циркуляцію ще зберігатиметься до кінця лютого та на початку весни. Тому, останній місяць зими найімовірніше теж буде тепліше за кліматичну норму на 2-3 градуси.

А що чекати навесні?

За оцінками Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США та Європейського центру середньострокових прогнозів, весна в Україні очікується теплою.

"Середня за сезон температура повітря може бути вищою за норму на 1-2 градуси. Такі ж аномалії очікуються і для середньої за місяць температури повітря. Така температура в лютому та березні свідчить про ранній розвиток весняних процесів", - прогнозує Віра Балабух.

Він зазначає, що стратосферне потепління, яке зараз почало розвиватися, може посилити меридіональну циркуляцію атмосфери та сприятиме затокам арктичного повітря з півночі, північного заходу та сходу, які зумовлюватимуть нестійку погоду, особливо у першій половині весни.

До речі, раніше ми писали, що народний синоптик назвав дату весняного потепління в Україні.

А ще розповідали про те, який прогноз на весну дав український бабак Тимко.

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Погода в Україні Гідрометцентр