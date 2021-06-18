Аллергия на солнце: причины и способы устранения

Роль солнечного света в жизни человека очень велика. Солнечные лучи дарят энергию, улучшают настроение и необходимы для нормальной жизнедеятельности организма. Но не все могут хорошо переносить воздействие солнечного света.

С одной стороны, солнечные лучи согревают людей своим теплом, способствуя укреплению иммунитета, а с другой стороны - у многих в результате пребывания на солнце возникает аллергическая реакция.

Статистика фиксирует увеличение количества случаев аллергической реакции на солнце. Такая аллергия не всегда принимает хроническую форму. Соответственно, если лечение будет назначено правильно, аллергия может уйти навсегда.

Фото: у кого может возникнуть аллергия на солнце (pexels)

Что означает аллергия на солнце?

Аллергия на солнце понимается, как фотодерматит или фотодерматоз, потому, что сам аллергический компонент в солнечных лучах не присутствует. Сами по себе солнечные лучи не относятся к аллергенам, но при этом под их влиянием в организме человека могут накапливаться вещества, вызывающие аллергию.

Фотодерматит вызван повышением сенсибилизации кожного покрова при попадании на него солнечных лучей. Воздействие ультрафиолетовых лучей вызывает фотохимическую реакцию, которая изменяет структуру веществ, находятся в толще коже или на ней. Затем данные измененные соединения усиливают чувствительность кожи.

У кого может возникнуть аллергия?

Чаще всего рискуют заболеть фотодерматит следующие категории людей:

люди со светлой и тонкой кожей;

дети;

беременные женщины;

люди, имеющие близкие родственники страдают фотодерматитом;

больные, страдающие атомическим или другими видами дерматита;

люди, злоупотребляющие солярием и загаром;

люди, принимающие ряд лекарственных препаратов;

Люди, недавно проводившие пилинг или татуаж;

Люди, активно пользующиеся косметикой или парфюмерией.

Что помогает от аллергии на солнце?