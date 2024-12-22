Ален Делон, Шеннен Догерті та інші світові зірки, які померли у 2024 році

2024 рік виявився складним для світового шоу-бізнесу. Пішли з життя видатні актори та музиканти, чиї талант і наполеглива праця принесли їм світове визнання та залишили значний слід у їхніх професійних сферах.

Раніше ми розповідали, кого з українських знаменитостей не стало у 2024-му році . Тепер РБК-Україна (проект Styler) пропонує згадати, хто із зарубіжних зірок покинув цей світ.

Пол Ді'Анно

У жовтні 2024 року світ втратив 66-річного Пола Ді'Анно, колишнього вокаліста легендарного хеві-метал гурту Iron Maiden. Представники його лейблу Conquest Music повідомили, що музикант помер у своєму домі. Відомо, що навіть за наявності серйозних проблем зі здоров’ям, Пол продовжував виступати на концертах і тішити шанувальників своєю творчістю.

Пол ДіʼАнно (фото: Getty Images)

Ліам Пейн

У жовтні світ приголомшила трагічна звістка про смерть Ліама Пейна, ексучасника популярного гурту One Direction. Артист випав із третього поверху готелю в Буенос-Айресі, столиці Аргентини.

Падіння спричинило 25 різних травм, серед яких найсерйознішою виявилася травма голови, що стала фатальною. Розтин також виявив внутрішні та зовнішні крововиливи в області черепа, грудної клітки, живота та кінцівок.

Ліам Пейн (фото: instagram.com/liampayne)

Згідно зі звітом, у момент інциденту в організмі співака були виявлені наркотичні речовини. Однією з них був так званий "рожевий кокаїн" - суміш метамфетаміну, кетаміну, MDMA та, в деяких випадках, кокаїну.

Смерть Ліама сколихнула його шанувальників по всьому світу. Пам'ять співака вшанували багато знаменитостей, зокрема його колишні колеги по гурту One Direction - Гаррі Стайлз, Зейн Малік, Найл Хоран і Луї Томлінсон. Шанувальники Ліама організували акції пам'яті у різних країнах, висловлюючи свою любов і скорботу.

Меггі Сміт

Наприкінці вересня померла легендарна британська акторка Меггі Сміт, яка подарувала образ Мінерви Макґонеґел. Акторка померла у лікарні, оточена турботою рідних та друзів. Лауреатку премії "Оскар" поховали через п’ять тижнів після її смерті. На прощальній церемонії були присутні лише найближчі, щоб вшанувати її пам’ять у спокої та теплі.

Актриса Меггі Сміт (фото: Getty Images)

Тіто Джексон

У вересні також помер Тіто Джексона - американський музикант та один із засновників культового гурту Jackson 5. Він був братом легендарного Майкла Джексона і відійшов у вічність у віці 70 років. Про його смерть громадськість дізналася з заяви, яку зробила родина артиста.

Тіто Джексон (фото: instagram.com/poppa3t)

Джеймс Ерл Джонс

На початку вересня 2024 року стало відомо про втрату американського актора Джеймса Ерла Джонса. Він запам’ятався глядачам своїм унікальним голосом, який став символом Дарта Вейдера у легендарній серії фільмів "Зоряні війни" та Муфаси у відомому мультфільмі "Король Лев".

Джеймс Ерл Джонс (фото: Вікіпедія)

Ален Делон

18 серпня на 88-му році життя відійшов у вічність легендарний актор французько-швейцарського походження Ален Делон. Його ім’я назавжди закарбувалося в історії кінематографа завдяки численним ролям, які завоювали серця мільйонів глядачів.

Ален Делон (фото: Кіноріум)

Видатного актора можна побачити у таких культових стрічках, як "На яскравому сонці", "Мосьє Кляйн", "Сицилійський клан", "Нескорений", "Рокко та його брати" та багатьох інших.

Джина Роулендс

У серпні померла видатна американська акторка Джина Роулендс. Найбільше глядачі запам'ятали її за роллю у знаменитій стрічці "Щоденник пам’яті". Протягом тривалого часу акторка мужньо боролася з важкою хворобою, але її життя обірвалося.

Джина Роулендс (фото: Getty Images)

Шеннен Догерті

Влітку не стало зірки серіалу "Всі жінки - відьми" Шеннен Догерті. Американська акторка, яка довгий час боролася з раком молочної залози, померла у колі рідних та близьких. Знаменитість активно підтримувала Україну в її боротьбі проти агресії Росії, публікуючи відповідні дописи в Instagram.

Шеннен Догерті (фото: instagram.com/theshando)

Дональд Сазерленд

20 червня канадський актор і кінопродюсер Дональд Сазерленд, відомий за роллю президента Сноу у франшизі "Голодні ігри", пішов з життя у 88 років після тривалої хвороби. Про його смерть повідомив його син, який висловив глибоке переконання, що батько був "одним з найважливіших акторів в історії кінематографа".

Дональд Сазерленд (фото: Вікіпедія)

Бернард Гілл

Навесні стало відомо про смерть британського актора Бернарда Гілла, відомого завдяки своїм ролям у фільмах "Титанік" та "Володар перснів". Актор довгий час страждав від серйозної хвороби, через яку перебував під наглядом лікарів.

Актор Бернард Гілл (скріншот)

Джеймс Коттак

У січні помер екс-барабанщик відомого німецького рок-гурту "Scorpions" Джеймс Коттак. Причина його смерті не була озвучена, але трагічну новину про його відхід оприлюднила донька музиканта.

Джеймс Коттак​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)