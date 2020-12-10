ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Албании полиция застрелила мужчину за нарушение карантина

Албания, Четверг 10 декабря 2020 13:29
В Албании полиция застрелила мужчину за нарушение карантина
В Албании полиция застрели молодого парня за нарушение карантина (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Албании полицейские застрелили 25-летнего местного жителя за нарушение комендантского часа в стране. Известно, что трагедия произошла в столице Тирани около часу ночи 9 декабря и мужчину пытались остановить в 100 метрах от его места проживания.

Как сообщает EuroNews, сотрудники полиции дали приказ 25-летнему Клодиану Рашу остановится, но он якобы не выполнил их указание, и они открыли огонь. Кроме того, в полиции заявили, что им показалось, что в руках у мужчины были оружие. С тяжелыми ранениями его доставили в больницу, где врачи констатировали смерть.

На следующее утро молодые люди из Молодежного форума Демократической партии Албании вышли на улицы в знак протеста против смерти соотечественника. Они пришли под стены здания Министерства внутренних дел и к окнам канцелярии премьер-министра страны. Молодежь указала на то, что полиция неправомерно применила силы против гражданина страны и потребовали отставки министра внутренних дел Сандера Ллешаджа. Они подожгли елку возле министерства.

В Албании полиция застрелила молодого парня за нарушение карантина и это привело к протестам

"Совершение такого убийства является безответственным. Мы хотим справедливости для Клодиана и требуем, чтобы Сандер Ллешадж, министр внутренних дел Албании, подал в отставку", - завили протестующие.

Полиция разогнала митинг и применила к протестантам слезоточивый газ. Два сотрудника полиции и один журналист получили в результате стычек легкие ранения.

Полицейского, который выстрелил в Клодиана Рашу арестовали и сейчас ведется расследование. В полиции признали, что он нарушил закон.

Стоит отметить, что ситуация с коронавирусом в Албании начала ухудшаться в ноябре и правительство ввело комендантский час.

Напомним, ранее мы писали о том, что впервые за 18 лет убийца Михаила Круга рассказал о деталях преступления.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Албанияполицияпреступления

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь